Общество

Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея

Бороться с вандализмом необходимо не угрозами, а прививая горожанам любовь к Пскову и создавая спортивные объекты, на которых потенциальные вандалы смогут выплеснуть свою энергию. Такое мнение первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова выразила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, развитие спортивных объектов, починка того, что сломали, приведение пространств в надлежащий вид, помощь, в том числе, полиции, поможет нам с этим справиться (с вандализмом - ред.). Камеры - не панацея, надо начинать с головы. Никогда угрозами положительных результатов не достигали, здесь нужна планомерная работа», - сказала Ирина Иванова.

Первый заместитель главы администрации Пскова заметила, что в последние годы в Пскове становится все больше ФОКОТов и воркаут-площадок, где молодые люди могут выплеснуть свою энергию. По ее мнению, это помогает бороться с вандализмом.

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Помимо этого, Ирина Иванова заметила, что в борьбе с вандализмом эффективны субботники, в том числе среди школьников. «Мне кажется, это тоже прививает любовь к городу, любовь к чистоте. Хорошо, когда школьники убирают свою территорию. Может быть, сегодня они этого не понимают, но завтра-послезавтра это дойдет. Свет горит там, где его не ломают», - подчеркнула гостья студии.

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Она также добавила, что администрация в свою очередь должна устранять все поломки от нападок вандалов, чтобы общий вид города был опрятным.