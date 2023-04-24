Происшествия

Вандалы вырвали «с корнями» скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

Вандалы вырвали «с корнями» скамью в «Парке в честь 300-летия прокуратуры России» на дальнем Завеличье в Пскове. Об этом сообщается в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» / «ВКонтакте»

«Все урны в парке вычищены, спасибо, Борис Андреевич, если это по вашему поручению. Но есть и плохие новости: какие-то дебилы вырвали с корнями скамейку», – обратились в группе к главе города Борису Елкину.

В комментариях директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов сообщил, что инцидент произошел 23 апреля. «В 22:17 трое взрослых мужчин сидели на спинке этой скамейки. И она упала под их тяжестью. Затем они уехали на такси. Госномер есть», – рассказал он об увиденном на видео с камер наблюдения.

Он также добавил, что сейчас скамью увезли на ремонт.