Происшествия

Фотофакт: Ребенок крушит детскую площадку на Завеличье

Ребенок ломал элементы детской площадки на улице Народной в Пскове 19 апреля. Снимки в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» разместил очевидец.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Не первый раз уже наблюдаем за разрушением детской площадки. Всю выкопали и перетаскали по всему двору. На замечания вовсе не реагируют, даже под взорами окружающих не стыдятся. Хотелось бы, чтобы родители чаще напоминали своим детям, что правила поведения установлены абсолютно для всех, без исключения!» - написал возмущенный горожанин.

Он также уточнил, что площадка находится во дворе домов №№39-41. Снимки сделали около 18:00.