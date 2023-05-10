Общество

Царь-трава и сморчки: псковичи делятся майскими походами в лес в Сети

Псковичи продолжают собирать весенние грибы. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Светлана Карвайская / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

Такую корзинку сморчков женщина собрала 1 мая. Успешным оказался поход в лес и в следующие выходные. «Грибы все собрала, медведей распугала, с ящерицами и прочей живностью подружилась. Встретила очень редкий и интересный цветок Петров крест (на Руси цветок считался талисманом удачи)», - написала женщина.

Фото: Светлана Карвайская / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

Как сообщают открытые источники, Петров крест (чешуйник, потаённица, царь-трава) - род растений семейства Заразиховые. За свои лечебные свойства растение получило название царь-трава. В род Петров крест включают 5-7 видов цветковых растений, паразитирующих на корнях деревьев и кустарников. В них полностью отсутствует хлорофилл.

Первые годы растение развивается под землёй. Корневище Петрова креста растёт в разные стороны, разветвляется и образует так называемые крестовидные соединения — отсюда и его русское название.

Фото: Димсон Дубогрызов / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

Собирают жители Псковской области сморчки разных видов. «Попались такие вот сборки, но в таком цвете не видел ни разу. Они тоже съедобные?» - спросил мужчина в группе.

В комментариях ему объяснили, что это сморчок деликатесный. Однако, его употребление в пищу неоднозначно. Рецептом приготовления таких грибов поделилась женщина в комментариях. «Это же замечательные сморчки. Их хорошо моют, режут на части, выпаривают на сковороде. Добавить специй - перец черный, гвоздика, мускатный орех. Потом обжарить на масле, потушить в сливках минут 15, ещё пять минут потушить, и кушать», - написала она.

Другая участница группы усомнилась в съедобности данных грибов.

«Есть большое сомнение в съедобности данных экземпляров. В прошлом году тоже попались такие грибы, готовили суп, и один из членов семьи отравился: может быть супом, а может быть чем-то другим. Теперь грибы данного вида (светлые) не собираем», - уточнила женщина.

Фото: Петр Митрофанов / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

Сморчок конический встретил мужчина в лесу Псковского района.