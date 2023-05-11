Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 12 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Глава региона подписал указ об установлении в Псковской области особого противопожарного режима с 12 по 21 мая. Он включает:
- запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств;
- запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности;
- запрет на разведение костров в лесах и выжигание сухой травы на примыкающих к лесам территориях.
- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на огне и углях в лесах и на прилегающих территориях.
О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства нужно сообщать по телефону: 8 800 100 14 84.