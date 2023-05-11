Общество

Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 12 мая

Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за сутки

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства нужно сообщать по телефону: 8 800 100 14 84.

Глава региона подписал указ об установлении в Псковской области особого противопожарного режима с 12 по 21 мая. Он включает:

Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 12 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В опросе приняло участие 376 человек

В опросе приняло участие 376 человек

Мне все равно.

Против, так как усматриваю здесь нарушение права выбирать род деятельности и профессию.

Категорически против! Это закрепощение населения и откат во времена СССР!

Сомневаюсь... Для реализации этой инициативы нужно взвесить все за и против.

Да, это разрешит трудности, которые возникают у молодых людей с трудоустройством по завершении обучения.

Всецело одобряю, поскольку это поможет решить проблему с кадрами, особенно на селе.

Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?

Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 12 мая

Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за сутки

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