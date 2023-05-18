Общество

Игорь Сопов: Форум молодежных избирательных комиссий становится масштабнее и представительнее

Торжественное открытие четвертого Форума молодежных избирательных комиссий состоялось базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» в Пскове сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К участникам форума обратился председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Вижу радостные лица. Коллеги, мы рады приветствовать вас на четвёртом Форуме молодёжных избирательных комиссий. Форум год от года становится масштабнее и представительнее. В очередной раз достигли уровня, когда форум можно называть международным: приехали ребята из 29 субъектов и Республики Беларусь», — выступил Игорь Сопов.

Он представил всех участников форума.