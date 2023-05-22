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Последний звонок прозвучал для выпускников в Великих Луках

Последний звонок отметили выпускники в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

Напомним, в этом году ЕГЭ сдадут 466 выпускников 11-го класса школ Великих Лук.

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ОГЭ напишут 1001 девятиклассник. Также сдавать экзамены придут выпускники прошлых лет - 46 человек. Как отметили в управлении образования, наиболее популярными предметами среди школьников являются обществознание, история и профильная математика.

Отметим, также Последний звонок 23 мая отметили выпускники в Пскове.