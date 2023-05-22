Последний звонок прозвучал для выпускников в Великих Луках

Последний звонок отметили выпускники в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram
Напомним, в этом году ЕГЭ сдадут 466 выпускников 11-го класса школ Великих Лук.
ОГЭ напишут 1001 девятиклассник. Также сдавать экзамены придут выпускники прошлых лет - 46 человек. Как отметили в управлении образования, наиболее популярными предметами среди школьников являются обществознание, история и профильная математика.
Отметим, также Последний звонок 23 мая отметили выпускники в Пскове.