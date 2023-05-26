Общество

Инвестиции компаний СЗФО в цифровую трансформацию превысили 400 млн рублей - Сбер

С начала 2023 года более 800 компаний СЗФО воспользовались цифровыми сервисами Сбера - такую статистику подвёл банк в День российского предпринимательства. Из них 45 – прошли цифровую трансформацию и ещё 100 - на стадии переговоров с банком. Наиболее готовы к инновациям компании Санкт-Петербурга и Ленобласти – здесь реализуется на данный момент около 50 проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Суть цифровой трансформации заключается в оптимизации системы управления компанией на базе цифровых решений, что, в свою очередь, направлено на повышение эффективности, ускорение продаж и рост бизнеса.

В СЗФО самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса сегодня считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей (IoT).

«Почти 90% компаний в СЗФО осознают необходимость использования новых технологических решений, а общий объём заключенных контрактов на реализацию таких решений с 2022 года составил 410 млн рублей», - отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Чаще всего, по статистике Сбера, решение о цифровой трансформации на Северо-Западе принимают компании агропромышленного комплекса, торговли и производства.

В своей работе Сбер опирается на технологические тренды и следит за их изменениями в режиме реального времени. Банк и его партнёры предлагают предпринимателям передовые разработки, готовят стратегию, интегрируют конкретные решения в различные бизнес-процессы, сопровождают на всём пути трансформации.