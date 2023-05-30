Общество

Псковичи находят грибы в самых неожиданных местах. ФОТО

Жители Псковской области находят сморчки в самых неожиданных местах. Снимки опубликованы в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Димсон Дубогрызов / «ВКонтакте»

Один из подписчиков группы рассказал, что нашел гриб на участке, пишет «МК в Пскове».

«Скоро и лес не нужен будет. В клумбе, на участке, наглость невероятная..... Был пойман и съеден в одном экземпляре», - написал он.

В каких необычных местах еще встречают сморчки и другие грибы, читайте здесь>>>>