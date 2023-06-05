Общество

Почти 200 каланхоэ в горшках уничтожат в Псковской области

Горшочные растения с карантинным объектом уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: архив ПЛН

На складе временного хранения при досмотре 196 растений в горшках для защищенного грунта - каланхоэ, которые ввозились автомобильным транспортом из Литвы в адрес псковской фирмы, инспектор ведомства выявил насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск 196 цветов в горшках на территорию Российской Федерации запрещён, цветы по решению собственника будут уничтожены.