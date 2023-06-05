Общество

Прокурор обязал власти создать лесничество на территории деревни Малая Гоголевка в Псковском районе

По требованию природоохранного прокурора на территории деревни Малая Гоголевка в Псковском районе будет создано лесничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковский районный суд удовлетворил исковое заявление природоохранной прокуратуры об обязании администрации Псковского района организовать мероприятия по созданию лесничества, разработке и утверждению лесохозяйственного регламента, осуществлению лесоустройства, постановке земель на кадастровый учет в отношении лесов, расположенных на территории деревни.

Ранее сообщалось, что по результатам мониторинга публикаций в СМИ, а также в рамках рассмотрения обращений граждан прокуратура с привлечением контролирующих органов проверила соблюдение требований лесного законодательства.

«Факт совершения незаконной рубки лесных насаждений своего объективного подтверждения не нашел, однако были установлены нарушения, связанные с непринятием органом местного самоуправления мер к обеспечению сохранности лесного массива в деревне Малая Гоголевка», – отметил сотрудник ведомства.

Смотрите также Лесничество создадут в Псковском районе для сохранения Корытовского леса

Напомним, 20 декабря на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен. Инцидент возмутил местных жителей. Петицию против спила многолетних деревьев в Корытовском лесу создал псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.