Общество

Лесничество создадут в Псковском районе для сохранения Корытовского леса

Лесничество создадут в Псковском районе, в частности, для обеспечения сохранности Корытовского леса в деревне Малая Гоголевка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного и земельного законодательства в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о вырубке леса в деревне Малая Гоголевка. Оказалось, что лес рубили на земельном участке, который находится в аренде у физического лица, при этом участок относится к категории земли населенных пунктов.

Псковский областной суд по заявлению правообладателя земельного участка признал законным изменение зонирования территории с зоны зеленых насаждений общего пользования «Р-2» на зону индивидуальной застройки «Ж-1».

«Нарушений земельного законодательства, в том числе при формировании и выделении земельного участка, на котором произведена рубка, не установлено», - заключили в прокуратуре.

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Для создания условий, препятствующих в дальнейшем предоставлению земельных участков для жилищного строительства в деревне Малая Гоголевка, в Псковский районный суд направили исковое заявление, в котором природоохранная прокуратура требует возложить на администрацию Псковского района обязанность создать лесничество, а земли, на которых растет лес, поставить на кадастровый учет.

«В целях обеспечения сохранности лесного массива и создания условий, препятствующих в дальнейшем предоставлению земельных участков для жилищного строительства в деревне Малая Гоголевка, по поручению прокурора области Ивана Грибова Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой 30 января 2023 года в Псковский районный суд направлено исковое заявление с требованием о возложении на администрацию Псковского района обязанности организовать мероприятия по созданию лесничества, обеспечить разработку и утверждение лесохозяйственного регламента лесничества, осуществить лесоустройство, постановку земель на кадастровый учет в отношении лесов, расположенных на территории населенного пункта – деревня Малая Гоголевка Псковского района в границах кадастрового квартала 60:18:0060901», - сообщили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что комитет по управлению государственным имуществом региона готовит изменения в генеральный план сельского поселения «Тямшанская волость» Псковского района, согласно которому лесной массив будет отображен в рекреационной зоне.