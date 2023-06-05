Четыре объекта благоустройства на 2024 год выбрали в Пскове

Стали известны итоги голосования за объекты благоустройства в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
«Полтора месяца псковичи выбирали территории, которые ждет преображение. В итоге определены сквер для создания проекта благоустройства и три места для установки спортивных площадок», - напомнил Борис Елкин.
Уверенную победу одержал сквер у гостиницы «Рижская». Более 2,6 тысячи псковичей проголосовали за эту локацию. Отрыв от ближайшего «соперника» - больше чем в 2 раза. «Место популярное у горожан, и обновление здесь давно напрашивалось. В следующем году будем его проектировать», - добавил градоначальник.
Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Наибольшее количество голосов среди мест для спортивных площадок набрали территории:
«Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в отборе!» - заключил Борис Елкин.