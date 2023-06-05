Общество

Четыре объекта благоустройства на 2024 год выбрали в Пскове

Стали известны итоги голосования за объекты благоустройства в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Полтора месяца псковичи выбирали территории, которые ждет преображение. В итоге определены сквер для создания проекта благоустройства и три места для установки спортивных площадок», - напомнил Борис Елкин.

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Уверенную победу одержал сквер у гостиницы «Рижская». Более 2,6 тысячи псковичей проголосовали за эту локацию. Отрыв от ближайшего «соперника» - больше чем в 2 раза. «Место популярное у горожан, и обновление здесь давно напрашивалось. В следующем году будем его проектировать», - добавил градоначальник.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Наибольшее количество голосов среди мест для спортивных площадок набрали территории:

между детским садом №28 и домом №8 на улице Технической,

между домами №№62-62а на улице Инженерной и домом №11 на улице Алтаева,

у домов №№11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и №№12, 14, 16 на улице Звездной.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в отборе!» - заключил Борис Елкин.