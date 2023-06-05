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Общество

Четыре объекта благоустройства на 2024 год выбрали в Пскове

06.06.2023 07:17|ПсковКомментариев: 0

Стали известны итоги голосования за объекты благоустройства в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале. 

«Полтора месяца псковичи выбирали территории, которые ждет преображение. В итоге определены сквер для создания проекта благоустройства и три места для установки спортивных площадок», - напомнил Борис Елкин.

Уверенную победу одержал сквер у гостиницы «Рижская». Более 2,6 тысячи псковичей проголосовали за эту локацию. Отрыв от ближайшего «соперника» - больше чем в 2 раза. «Место популярное у горожан, и обновление здесь давно напрашивалось. В следующем году будем его проектировать», - добавил градоначальник. 

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Наибольшее количество голосов среди мест для спортивных площадок набрали территории:

  • между детским садом №28 и домом №8 на улице Технической,
  • между домами №№62-62а на улице Инженерной и домом №11 на улице Алтаева,
  • у домов №№11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и №№12, 14, 16 на улице Звездной.
 

«Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в отборе!» - заключил Борис Елкин.  

Теги: #благоустройство #псков #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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