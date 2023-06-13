Общество

ЕГЭ по иностранному языку и биологии сдают псковские одиннадцатиклассники

Единый государственный экзамен по иностранному языку и биологии сдают одиннадцатиклассники Псковской области сегодня, 13 июня.

Экзамен по иностранному языку разбит на два этапа. Сегодня выпускникам предстоит пройти первый этап, а устную часть они будут сдавать 16 и 17 июня. В Пскове английский язык сдают 200 человек, немецкий язык - 8 человек, французский язык не выбрал ни один учащийся.

В регионе впервые сдадут китайский - этот язык для сдачи выбрали двое выпускников из Великих Лук.

Смотрите также ЕГЭ по китайскому языку впервые сдадут в Псковской области

ЕГЭ по биологии в Пскове готовятся сдать всего 233 человека.