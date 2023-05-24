Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у псковских школьников

Самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у псковских школьников назвали в управлении образования администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
В этом году ЕГЭ сдают 1231 школьник города Пскова. Базовую математику напишут 716 человек, профильную - 517 выпускников.
Самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ по выбору:
Самые малочисленные экзамены:
Как отметили в управлении образования, главная инновация ЕГЭ 2023 года - получение экзаменационных материалов по Сети через защищенный канал связи. До этого использовали электронные носители - диски с экзаменационными материалами.
На территории города Пскова пункты проведения ЕГЭ (ППЭ-ЕГЭ) организованы в семи образовательных организациях. На базе ППЭ организуются экзамены не только для выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, но и для выпускников прошлых лет (в 2022 их количество составило 180 человек ).
«Все аудитории ППЭ, задействованные на экзаменах, оснащены специальным оборудованием для распечатывания экзаменационных материалов, а также камерами видеонаблюдения для контроля за объективностью, каждый ППЭ оснащен металлодетекторами», - добавили в управлении образования.