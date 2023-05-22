Общество

ЕГЭ по китайскому языку впервые сдадут в Псковской области

ЕГЭ по китайскому языку впервые сдадут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию региона.

Двое выпускников из Великих Лук выбрали этот предмет для сдачи экзамена.

Также одним из самых непопулярных у сдающих ЕГЭ оказался французский язык. Дисциплину выбрал один одиннадцатиклассник и четверо девятиклассников.

Кроме того, точные науки – физика и химия – стали менее выбираемыми.

Напомним, 9 492 выпускника сдадут Государственную итоговую аттестацию – ЕГЭ и ОГЭ – в Псковской области.