Общество

«Кузница»: Насколько соразмерна школьная нагрузка? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 июня. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Пока школьники отдыхают на каникулах, взрослые бьют рекорды по числу предложений о совершенствовании системы образования. В начале минувшего учебного года в школьном расписании появились «Разговоры о важном», а с 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки. Только за минувший год педагогов и учащихся «радовали» креативными идеями по созданию театров во всех школах, о внедрении курса изучения священных текстов. Совсем недавно законотворцы и реформаторы, вслед за курсом истории, добрались до литературы и предложили убрать из программы Солженицына и вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева. Но этого показалось мало: депутаты партии «Новые люди» предложили отменить домашнее задание для школьников, а потом прозвучала идея вернуть в школу «Домострой».

Если так пойдет, то действительно важным предметом школьной программы скоро станет «Здравомыслие»… Пока одни предлагают дополнить и без того забитую до предела школьную программу, сами учащиеся и их родители говорят про перенасыщенность учебного процесса, гигантский объем домашних заданий и, как следствие, практически полное отсутствие у ребенка свободного времени. Какова конечная цель образования? Может быть, действительно стоит отменить домашнее задание, ведь нагрузка на детей в школе действительно серьезная?