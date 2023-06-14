Общество

Место для празднования Нового года оборудуют в псковском парке у реки Милевки

Место для празднования Нового года оборудуют в парке у реки Милевки в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Парк у реки Милевки на Запсковье обретает новый вид. Уже видны очертания будущих дорожек и зон отдыха. Здесь их будет несколько на самые разные запросы: для молодежи и людей постарше, для прогулок с детьми и занятий спортом. И даже для совместного празднования Нового года вокруг ели, которую посадим в центре», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник напомнил: каким быть этому парку решали вместе с жителями. «Получился такой "народный" проект, очень интересный с точки зрения урбанистики», - заметил глава Пскова.

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Реализовать проект удалось благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Территория занимает 13 тысяч квадратных метров. Постарались сохранить ее ландшафт. Надеюсь, это место станет украшением нашего города и новой точкой притяжения горожан и туристов», - заключил Борис Елкин.