Общество

Будет ли углубляться русло руки Милевки в Пскове, рассказал Борис Елкин

Русло реки Милевки в Пскове при благоустройстве парка углубляться и расширяться не будет. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Учитывая, что это место было не обустроено вообще, проект благоустройства парка на реке Милевке – свежее дыхание для этой территории. Место популярное, горожане любят проводить время на берегу реки. Вопрос очитки прибрежной зоны есть, но русло чистить и расширять не будем. Это водные ресурсы, их нужно защищать. Кроме того, в случае работ с углублением русла увеличится стоимость проекта. Также это будет обременением бюджета в части тех биоресурсов, которые могут быть повреждены в ходе производственных работ. Как и с ремонтом моста, который нужно не просто выполнить, но и восстановить некоторые экологические аспекты», – сказал Борис Елкин.

Также он отметил, что парк будет благоустроен по программе «Комфортная городская среда», объём средств – более 40 млн рублей.

Напомним, в декабре в створе улицы Гремячей завершили капремонт моста через реку Милевку.