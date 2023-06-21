Общество

Главврач Великолукской межрайонной больницы покидает свой пост

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: «Великолукская правда. Новости»

«Завтра будет мой последний рабочий день в южной столице Псковской области. Великие Луки - место особой силы, однозначно. К сожалению, по семейным обстоятельствам вынужден вернуться в столицу. Решение далось не просто. Очень жаль оставлять дело, в которое вложил душу. <....> Благодарен каждому с кем работал, сотрудничал, ошибался, делал работу над ошибками, принимал удары пандемии и налаживали работу после нее. Я не прощаюсь! Великолукская межрайонная больница навсегда займёт важное место в моей жизни. Спасибо за опыт, жизненные уроки и прекрасных людей!» - отметил он.

Фото здесь и далее: страница Вячеслава Чурсина в социальной сети «ВКонтакте»

Как указано на сайте Великолукского городского суда, в отношении Вячеслава Чурсина в настоящее время рассматривают дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Дело поступило в суд 6 июня. Заседание назначено на 26 июня.

Ранее, 21 сентября 2021 года, в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Вячеслава Чурсина по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания). Решение суда по этому делу было вынесено 7 октября 2021 года.

Напомним, Вячеслав Чурсин работает в медучреждении с 2021 года.

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Осенью 2022 года Вячеслав Чурсин вошел в число шести руководителей местных учреждений здравоохранения, которые прибыли в Псковскую область из других регионов.