Шесть руководителей псковских медорганизаций приехали из других регионов — облздрав

Руководители шести медицинских организаций в Псковской области приехали из других регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Руководить местными учреждениями здравоохранения в регион прибыли:
В профильном комитете подчеркнули, что назначение на должности руководителей государственных медицинских организаций Псковской области осуществляется в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 декабря 2011 года №536 «О порядке заключения и прекращения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений Псковской области» по результатам конкурса.
«Все руководители прошли конкурсные процедуры и были назначены в установленном порядке», - отметили в облздраве.