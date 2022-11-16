Общество

Шесть руководителей псковских медорганизаций приехали из других регионов — облздрав

Руководители шести медицинских организаций в Псковской области приехали из других регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Руководить местными учреждениями здравоохранения в регион прибыли:

А. С. Юров (Псковский областной клинический онкологический диспансер),

М. Н. Миронов (Псковский областной центр психиатрии и наркологии),

Е. С. Панферов (Псковская областная клиническая больница),

В. А. Чурсин (Великолукская межрайонная больница),

Н. В. Красиков (Псковский клинический перинатальный центр),

А. Г. Митюшкина (Детская областная клиническая больница).

В профильном комитете подчеркнули, что назначение на должности руководителей государственных медицинских организаций Псковской области осуществляется в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 декабря 2011 года №536 «О порядке заключения и прекращения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений Псковской области» по результатам конкурса.

«Все руководители прошли конкурсные процедуры и были назначены в установленном порядке», - отметили в облздраве.