Вячеслав Чурсин вступил в должность главврача Великолукской межрайонной больницы

Коллективу Великолукской межрайонной больницы представили нового руководителя. Им стал бывший начальник медицинской части, исполняющий обязанности главного врача учреждения Вячеслав Чурсин. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»
Вячеслав Чурсин переехал в город Великие Луки из Москвы 10 месяцев назад. С вступлением в должность его поздравили коллеги, заместитель главы администрации города Юлия Ярышкина и заместитель председателя здравкомитета региона Анна Митюшкина.
Новый главврач рассказал, что в ближайшее время в учреждении планируется еще больше усилить оказание первичной сердечно-сосудистой помощи. «Что касается ангиографии нижних конечностей, коронарографии – с приходом нового ангиографа у нас появилось очень много возможностей в этом направлении. В планах – проведение операций по удалению тромбов у людей с острыми инсультами. Надеюсь, что вместе с нашей командой мы достигнем такого уровня, что пациентов не нужно будет отправлять за пределы города, а выполнять сложные вмешательства у нас, в Великих Луках», – сказал Вячеслав Чурсин.
Кроме того, на своем посту руководитель ставит приоритетом решение кадровой проблемы, совершенствование первичного звена, усиление работы по вакцинации от коронавируса.
«На данный момент у нас перепрофилировано 205 коек, в том числе для пациентов с внебольничной пневмонией, – пояснил Вячеслав Чурсин. – Еще 85 коек для лечения коронавирусной инфекции открыто в отделении на улице Больничной, 8, 30 коек – в бывшей районной больнице. Это, конечно, осложняет плановый прием пациентов, но наши доктора удар пандемии приняли достойно, и на данный момент все виды помощи мы оказываем в полном объеме».
Ранее должность главного врача Великолукской межрайонной больницы занимал Роман Керимов. Он написал заявление на увольнение с должности руководителя медучреждения по собственному желанию.