Общество

Григорий Стороненков о секрете успеха самого активного округа Пскова

Благоустройство территорий в городе напрямую зависит от местных жителей. Они предлагают идеи, исходя из своих потребностей, создают ТОСы, участвуют в программах благоустройства и поддерживают свои общественные пространства в рейтинговом голосовании. Особенно успешны в этом направлении жители округа №12, в границы которого входит старое Запсковье, Овсище, ДЭУ.

В чем секрет этого успеха? Как зажечь в людях активность и заручиться их поддержкой в развитии округа? Подробнее об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

Победа территории у «Белочки»

- Григорий Иванович, начнем с одной из самых продуктивных тем, пожалуй, с программы «Формирование комфортной городской среды». Для вашего округа есть позитивная новость — победа в рейтинговым голосовании в программе «Городская среда». Объект — территория у магазина «Белочка» (для местных жителей все сразу понятно). Благоустройство спортивной площадки сделают уже в следующем году. Долго шли к такому результату? С помощью каких ресурсов вы подтягивали активность населения? Ведь это очень важно при интернет-голосовании.

- У нас общение с жителями выстроено по трем направлениям. Первое: у нас есть совет округа, куда входят все председатели советов домов, все руководители ТОСов и активные жители. У каждого есть своя аудитория в группах «ВКонтакте» или в каких-то иных социальных сетях. Далее — у нас есть большая группа «ВКонтакте» - «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова», там у нас более пяти тысяч подписчиков. А также собственная группа в соцсетях. Вот через эти три источника мы общаемся с жителями, принимаем планы развития, их реализуем.

- Продвинутый вы депутат, надо сказать, охват только в одной группе пять тысяч человек. Ну, и, соответственно, туда вы людей призываете вступать?

- Да, у нас эта группа формировалась в течение пяти лет, потихонечку раскручивалась через объявления, через рекламу, через информационные посылы участвовать в голосованиях, через обсуждение острых вопросов. Люди подтягивались и видели, что это информационная площадка, через которую можно получить информацию о жизни округа, поучаствовать в принятии решений, поучаствовать в голосованиях. По поводу названий, по поводу каких-то острых вопросов мы часто спрашиваем у людей их мнение. И вот такое живое общение идет.

- Территорию у магазина «Белочка» тоже через группу как-то согласовывали, спрашивали? Почему именно этот участок сейчас обозначен?

- Смотрите, программа «Городская среда» работает с 2017 года. В части общественных территорий мы на пятилетку, с 2017 по 2022 год включительно, приняли решение благоустроить пять объектов, и мы их благоустроили. А в 2022 году, когда мы принимали решение, что нам надо еще каких-то пять объектов на пятилетку набрать, мы спросили в группе «ВКонтакте»: «Скажите, пожалуйста, какие объекты, с вашей точки зрения, необходимо благоустроить?» Нам накидали порядка 10. Потом мы вынесли на рейтинговое голосование, определились в пяти объектах, и по каждому объекту мы сделали встречу с жителями, обсудили тонкости. В частности, на территории около «Белочки» вообще предполагалось, когда я шел на встречу, сделать мини-рынок, с моей точки зрения, это было бы более правильно. Но те жители, которые пришли на встречу, а там было более 50 человек, сказали, что хотели бы видеть здесь мини-спортивную площадку с панрингом, это их идея, и воркаутом. Панринг — это такая маленькая многофункциональная площадка, где дети подросткового возраста могли бы погонять мяч, покидать в кольцо.

- Воля населения — закон для депутата.

- Конечно, благоустройство — это же не для депутата. Мы делаем для людей. И мы приняли это решение, сделали эскизный проект. И по всем объектам, которые люди заявили — по пяти, подали заявку в «Городскую среду». И когда на 2023 год вынесли предложение разыграть организацию спортивных площадок, у нас как раз эта территория подошла по тематике. Но прежде я посоветовался все-таки с советом округа, спросил, выставляем или нет. Сказали, что да, будем голосовать. Все. Когда есть согласование, есть понимание, есть обратная связь, дальше уже вопрос мобилизации, информирования, помощи в голосовании, это разные инструменты, и мы всеми инструментами пользовались, чтобы достичь успеха.

Детская площадка на берегу Великой

- И это здорово, что вы его достигли. На берегу реки Великой в районе улицы Отрадной установлены детские игровые и спортивные элементы, а также скамейки и раздевалки для отдыхающих. Целая зона отдыха — снова на вашем округе. Смонтированы камеры видеонаблюдения для обеспечения сохранности всех элементов. Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования за общественные пространства в минувшем году. Вот она, такая результативность. Получается, что успешный опыт голосования прошлого года люди видят наглядно. Это как-то стимулировало голосование, с вашей точки зрения, на следующий год?

- Конечно, когда люди видят, что тот или иной инструмент работает, они подключаются, они в нем участвуют, потому что надо сделать сегодня какие-то телодвижения, чтобы завтра возник какой-то объект благоустройства. Это понятно, очевидно. И люди, конечно, с удовольствием участвуют в голосовании. И знаете, когда я выезжал на площадку, встречал людей, спрашивал: «А вы проголосовали?» Все говорили, что проголосовали, знакомых подключили, всех, кого только можно. У нас работали волонтеры и так далее.

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А что касается объекта благоустройства в районе улицы Отрадной, где была поставлена детская площадка, да, действительно, поставлен очень хороший детский игровой комплекс и воркаут-площадка, это хорошее, позитивное место отдыха около воды. И туда сейчас очень много людей приходит, отдыхают, особенно сейчас, в жаркое время года. Следующий этап — конечно, благоустройство всей территории этого места отдыха. И он уже будет идти. Об этом будет сказано несколько позже.

- Оказывается, это только первая ступенька к общему развитию вот этой общественной территории отдыха.

- Так точно. Все последовательно, и нам в этом активно помогает областное правительство, городская администрация. Все это будет впоследствии озвучено.

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«День соседей» в округе №12

- С такой организацией процесса голосования и общественной поддержки, мне кажется, и городской администрации, и областному правительству помогать вам одно удовольствие, Григорий Иванович. Надо сказать, что в вашем округе немало инициативных людей. Не единожды на наших эфирах вы об этом говорили, выдавая дань тем людям, которые действительно душой болеют за территорию, где живут. Например, субботники по уборке территории далеко не везде проходят так дружно, как у вас. В округе №12 есть даже «Чистые игры», своего рода Олимпиада по сбору мусора. Пожалуй, это уже можно назвать традицией вашего округа. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот такая консолидация жителей в, казалось бы, элементарных вещах, ну, по-моему, есть в Пскове только у вас.

- Ой, нет. Давайте начнем с того, что когда люди понимают план развития округа, когда они видят реальную реализацию, когда они участвуют в принятии плана, в том числе, по субботникам, как ты можешь не реализовывать принятый тобой же план? Ты в нем участвуешь, и участвуешь с удовольствием.

Мы ведь в декабре каждого года принимаем план на полугодие. План работы в округе принимается силами совета округа. Обсуждаем детально каждое мероприятие, формат ориентировочный, и потом этот план публикуем и его реализуем. Люди соучаствуют в этом процессе. Когда есть поддержка со всех сторон, и информационная в том числе, люди активно участвуют, мы о них рассказываем, мы им помогаем всячески. Ну и не участвовать — это плохо как-то уже становится, стыдно не участвовать.

Новые дома у нас строятся, люди извне приезжают. И когда они заходят в соцсети, видят активность, эти все мероприятия, они активно включаются, рассказывают, как это у них было где-то там (кто-то с севера приехал, кто-то с района приехал), делятся своим опытом. Мы берем этот опыт. И вот новый дом — Техническая, 17 — в этом году только вышло более 50 человек участвовать в субботнике. Я считаю, это очень даже хороший результат. Выходили с семьями, с детьми просто на субботник. У нас был единый день выделен, и по всему округу шли субботники.

«Чистые игры» — это очень интересное, увлекательное мероприятие. Когда ко мне пришли с идеей, я думал, что это какая-то… Весело ли бегать, мусор собирать? Мы и так делали субботники силами и жителей, и школьников. Но все это, знаете, когда весело, под музыку, под некий ритм, это весна, праздник, это желание соединиться с природой, красивые пейзажи, и ты хочешь сделать этот мир краше и лучше, а еще если занял какое-то место, тебя похвалили, там соревновательный процесс. Все это захватывает. Это атмосфера хорошего праздника. После этого делали прямо на костре всякие блюда, чаепитие с пирожками, все это здорово, весело и интересно.

- Прямо день соседей у вас.

- Ну, я не знаю. Все, кто не был, говорят: «Ой, жаль, что мы не успели. Жаль, что мы в отъезде».

- Я если еще две минуты послушаю это, то я тоже пойду к вам на субботник, живя в совершенно другом депутатском округе. Здорово, когда есть вот такая атмосфера настоящего добрососедства.

- Понимаете, люди все талантливые. У нас и ведущие находятся, знаете, все на кураже, как-то это и интересно, и весело. И сам как-то включаешься в это мероприятие.

Секрет пышного цветения ТОСов

- И это здорово, на самом деле. Слушаешь вас и думаешь, что все другие депутаты приходят и только жалуются на проблемы: вот это не решить, то не решить. А у вас ощущение, что как будто бы их нет. Но, разумеется, все проблемы никуда не деваются от вашего решения. Просто делаете вы это планомерно и сообща. Про сообща, про ТОСы. Вы тоже передовик в Псковской городской Думе по числу ТОСов на территории округа №12. Мы уже знаем о достижениях ваших ТОСов, два стали победителями областного конкурса. Уже в июне их проекты начнут реализовываться. То есть плюс к тому, что «Формирование комфортной городской среды» реализуется, у вас еще и два ТОСа выиграли. Молодцы какие! Кроме того, ТОС «Набат» неоднократно становился победителем гранатовых конкурсов и воплощал свои идеи в жизнь. Судя по названию, это вообще другая территория уже, то есть не в одной точке все концентрируется. В чем секрет такого пышного цветения ТОСов в вашем округе?

- Понимаете, когда ты все объяснишь, расскажешь и еще поможешь что-то сделать, и путь реализации становится ясным и понятным, а цель прозрачна, то только надо встать с дивана, сделать несколько шагов, и вот тебе результат. То есть помочь — первое. У нас была хорошая информационная подготовка, видеолекции, пошаговое объяснение красочное. После этого мы рассказали, что можно, какие цели можно достичь. Рассказали о примерах тех ТОСов, которые уже работают. Потом наняли юриста, который брал будущего руководителя и пошагово с ним делал документацию, сдавал на этапе первой подачи, на этапе решения о регистрации границ, а потом — регистрации самого ТОСа, включая подачу заявок. Когда на каждом этапе с тобой работают и тебя ведут, тебе остается только выразить желание в этом участвовать и спланировать, что бы ты хотел сделать. Вот, наверное, и все. А так, люди молодцы, находятся. И если раньше активной контингент был достаточно возрастной, то сейчас пошла молодежь. Вот ТОС «VIP-персоны» — девушка, трое детей. Она еще является и председателем совета дома, и ведет капитальный ремонт этого дома. Откуда столько времени? Все молодцы, активные и берутся за, казалось бы, тяжелые вопросы. Не боятся и мы все вместе решаем.

- Для вас как для депутата виден мультипликативный эффект от общей работы?

- Этот эффект есть, но уже кажется недостаточно.

- Конечно, недостаточно. К хорошему человек быстро привыкает.

Проблемы округа

- Это я считаю, что недостаточно. Нам надо решать еще очень много вопросов конструктивных, кардинальных. Вот вода, например. Хорошо, спасибо Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору Псковской области — ред.), что нас услышали, что сейчас заключен контракт на станцию умягчения воды. Казалось бы, такая тупиковая ситуация. Все, сейчас весь округ встанет, потому что мы первые потребляем эту чистую, но жесткую воду. И весь удар был первый на наш округ.

- Отсюда все коммунальные проблемы.

- Да, и с трубами, и с горячей водой. Это когда человек каждый день приходит домой, хочет помыться, например, в жару, а она просто не течет, нет напора. Какое настроение у человека и какой позитивный может быть настрой на какую-то дальнейшую работу по благоустройству? Хорошо, когда нас слышат, нас поддерживают.

Потом дорога. У нас сейчас дорожные вопросы, реконструкция Алехина — Техническая. У нас куча вопросов в частном секторе. То есть вопросов много, которые надо решать, в том числе и с кабинетом врача-педиатра. Это вообще 15 лет мы стучимся в дверь. Вопросов много, но вместе с жителями мы их стараемся решить, достучаться, чтобы нас услышали, на нас обратили внимание. Потому что некоторые вопросы тяжело решаются, очень тяжело. Но, как говорит моя помощница, есть «метод дятла».

- Долбить в одну точку.

160-летняя груша

- Постоянно. Когда в одну точку каждый месяц, каждый год, в конце концов это место начинается чесаться и «Сколько можно?! Надо решить уже все!». Так что напор должен быть обязательно. И в этом смысле мы в общем информационном поле делимся и общаемся. Вот последний пример. У нас есть груша, которой более 160 лет. Она каждый год цветет, красивая.

- А как поняли, что больше 160 лет?

- У нас есть краевед Ивченко Олег Павлович. Он мало того, что очень много интересных моментов про наш округ раскопал, он написал книгу, помогли ее издать, называется «Овсище в алмазах». Там рассказывается про историю этой части города с XVI века по настоящий день. Там столько интересных моментов, я просто удивлялся.

- И что вы думаете делать с этой уникальной грушей?

- Так вот, спрашивают тут у нас в совете округа: «Слушайте, там возникло дупло, там надо какие-то суки пилить, сан-обработку сделать». Я спросил, если ли у кого-то хороший дендролог знакомый. Мне подсказали. Встречаемся, выезжаем и уже смотрим, как помочь этому дереву.

- К вам надо экскурсии водить.

- А у нас ходят экскурсии по округу. Водит экскурсии Олег Павлович.

- Ой, уважаемые наши туроператоры! Вот оно, где — под ногами лежит и никто не видит. Все только в Кремль ходят. А ходить-то надо к 160-летней груше.

- У нас даже есть забетонированная взлетная площадка для ракет. Она строилась во время войны у льнокомбината, и она до сих пор существует. Мало кто знает.

Появление тротуаров

- В этом сезоне на улице Ижорского Батальона прокладывают полтора километра тротуаров. Надо полагать, для пешеходов микрорайона это будет хорошее подспорье?

- Да, это один из вопросов, который решался у нас очень долго. Мы в течение 7 лет обращали на этот вопрос внимание, делали даже эскизный проект, подавали его. И вот спасибо, в администрации города нас услышали. Был сделан сам проект, и сейчас возникнет тротуар, по которому можно дойти от Ижорского Батальона, 15 до Снятной горы.

До этого в части реализации этого проекта были установлены столбы освещения, начиная от «Камелота» до Снятной горы. То есть теперь этот участок будет не только освещенный, но и безопасный для движения. Раньше там было темно, и люди шли по проезжей части, особенно в зимнее время. Мало того, у нас сейчас еще и на улице Шоссейной делаются тротуары.

Полный детей скейт-парк

- В плане безопасности у вас работа кипит, это очень здорово. Обязательно должна у вас спросить про скейт-парк. Такая вот у вас уже, можно сказать, мекка молодежная образовалась. Нет жалоб, что шумно и так далее?

- Слушайте, в начале, когда какая-то хорошая идея возникает, в частности, по организации скейт-парка, конечно, возникает очень много критики. «Не там, не то, плохо». В общем, критики было очень много. После того, как открыли скейт-парк, слушайте, там детей — яблоку негде упасть. Так что спасибо губернатору, что под его эгидой было открыто такое чудное место притяжения для активного спортивного отдыха.

Жалоб нет. Когда парк начал эксплуатироваться, только восхищение, только хорошие пожелания, чтобы он дальше развивался. Там же будет еще организовано питание для детей, чтобы можно было перекусить, воду купить. Так что слава Богу, район развивается. Спасибо за поддержку и понимание жителям, всем нашим активным людям, потому что они дают идеи, они помогают развивать. Спасибо администрации города, областному правительству за поддержку в реализации наших планов.

Беседовала Любовь Кузнецова

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