Общество

Детская и спортивная площадки появились на пляже в псковском микрорайоне Овсище

Детские игровые и спортивные элементы, а также скамейки для отдыхающих и кабины для переодевания установили на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»

Смонтированы камеры видеонаблюдения для обеспечения сохранности всех элементов.

Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования за общественные пространства в 2022 году.

«Это яркий пример того, как жители своим непосредственным участием влияют на благоустройство своих территорий. В прошлом году выиграли - в этом уже сделано! Тогда за этот проект проголосовало 1612 человек», – отметил Григорий Стороненков.

Проголосовать за объект благоустройства можно на сайте.