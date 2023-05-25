Общество

Стимул для активности

Серия контрольных выездов депутатов Псковской городской Думы на территории округов продолжается в Пскове. Сегодня, 25 мая, на встречу с горожанами отправилась депутат по округу №13 Галина Неваленная. Округ располагается на Запсковье, к нему относятся, в частности, Естественно-математический лицей №20, рынок у дома №49 на улице Труда, сквер на улице Застенной. Какие проблемы были рассмотрены в ходе выезда и как продвигается благоустройство территорий — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Последнее китайское предупреждение: ускорение темпов строительства ФОКОТа

Большой физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на данный момент строят на территории лицея №20. Как отметила Галина Неваленная, объект уникальный для Пскова: он вместит в себя сразу несколько спортивных площадок — волейбольную, футбольную, баскетбольную, воркаут. Помимо этого, там уже установили трибуны, идет устройство беговой дорожки. При этом исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный заметил, что объект достаточно проблемный.

«Есть нарушение сроков, подрядчику сейчас дан срок до конца мая показать интенсивный темп работы. И сейчас, мы видим, здесь достаточно много людей, техника интенсивно работает. Будут наращивать пробелы, а по итогу мая Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова — ред.) сам сюда приедет и примет решение, продолжать ли работу с этим подрядчиком. Так что в конце месяца будет понятно, это было последнее китайское предупреждение», - заявил Алексей Несмашный.

Главное, чтобы все планы по строительству были выполнены в полном объеме, а ФОКОТ из-за срыва сроков не растерял свои структурные элементы, подчеркнула Галина Неваленная. Она пояснила, что с такими опасениями к ней обращаются избиратели.

«Никаких сомнений: сроки не повлияют на объемы запланированных работ», - заверил в ответ исполняющий обязанности заместителя главы города.

Подрядчик рассказал, что на объекте уже практически готовы баскетбольная и воркаут-площадки. На первой осталось нанести разметку, на второй — закрепить покрытие и оборудование. Сейчас активно работы идут на футбольном поле: «На этой неделе забираем покрытие (для футбольного поля — ред.). Расстелим, пусть разлеживается. Потом будет и бетонировать беговую дорожку. Воркаут-площадка готова, на баскетбольной осталась разметка, волейбольную сейчас доклеиваем и останется смонтировать волейбольные стойки, на у потом — сетка».

Алексей Несмашный отметил, что ФОКОТ будет доступен не только школьникам, но и местным жителям. Площадка будет открыта для посещения в часы, когда там не будут проходить основные занятия.

Подрядчик рассказал, что планирует закончить ФОКОТ к середине лета, а к визиту Бориса Елкина темпы, по его словам, существенно нарастили. «К 30 мая мы постараемся показать максимум», - подчеркнул он.

Галина Неваленная в ходе визита на объект выразила большую обеспокоенность сохранностью объекта от нападок вандалов на фоне недавнего инцидента в парке имени Юрия Гагарина. Она призвала проводить со школьниками и с их родителями разъяснительную работу на тему бережного отношения к общегородскому имуществу, а также предложила определить человека, который бы каждое утро проверял элементы ФОКОТа на предмет сохранности и безопасности для эксплуатации.

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В ответ подрядчик рассказал, что на территории ФОКОТа поставят три опоры видеонаблюдения.

Директор лицея №20 Татьяна Савченкова в свою очередь заметила, что скоро на баланс школы перейдет крупная спортивная площадка, в связи с чем необходимо увеличивать расходы на ее содержание.

«Понятно, площадка большая и требует больше внимания. Будем изыскивать средства», - ответил Алексей Несмашный. Он добавил, что гарантия на ФОКОТ по контракту — 5 лет, таким образом в течение этого периода часть ремонтных работ перейдет к подрядчику.

В завершение разговора исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова добавил, что похожий объект планируют построить в парке 300-летия прокуратуры на улице Никольской в деревне Родине Псковского района.

«Такой же планируем построить на Завеличье в парке 300-летия прокуратуры, этот ФОКОТ (у лицея №20 - ред.) взят за основу», - поделился Алексей Несмашный.

Рынок на улице Труда: туалет под окнами

Далее участники контрольного выезда переместились на территорию мини-рынка у дома №49 на улице Труда.

«Тишина, соловьи поют. Прекрасный район. Осталось только людей приучить к тому, что не надо мусорить. Мы на этой территории проводили субботник, но, судя по всему, субботник здесь нужен каждый день», - поделилась Галина Неваленная, подходя к площадке.

Площадка мини-рынка довольно просторная, но возникают вопросы с благоустройством: нет контейнерной площадки для ТКО, практически отсутствуют урны, нет туалета. Местные жители рассказали депутату Галине Неваленной, что в торговых ларьках здесь в качестве туалета используют ведра, а помои затем выливают прямо под окнами стоящих рядом домов.

«Насколько затратно будет поставить здесь туалеты?» - спросила Галина Неваленная.

Как отметил депутат Псковской городской Думы, директор муниципального казенного учреждения Пскова «Снежинка» Алексей Форш, вопрос установки биотуалетов упирается в вопрос их дальнейшего содержания, а устройство стационарных туалетов подразумевает крупные работы, в частности, подведение коммуникаций. В ходе дискуссии поступило предложение контролировать, чтобы предприниматели, которые осуществляют торговлю в местных ларьках, самостоятельно устанавливали у себя биотуалеты.

Как рынок на улице Пушкина

Еще один актуальный вопрос — вид самих торговых объектов. Недавно на рынке установили прилавки, также торговля идет в ларьках напротив. Как заметил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, вид их совсем не эстетичен, и ларьки необходимо постепенно обновлять.

«Здесь нужны такие же торговые домики, как на улице Пушкина, чтобы смотрелось красиво и опрятно», - сказал Александр Грацкий.

«Постепенно надо все бесхозные ларьки сносить и ставить новые, дизайнерские. Так потихоньку вытесним старые», - предложила Галина Неваленная.

Стоит отметить, что источника финансирования для этих работ пока нет. Из числа реальных скорых обновлений — подсыпка местных тропинок крошкой. Материалы Александр Грацкий пообещал предоставить.

В целом представители власти пришли к выводу, что эту территорию нужно пробовать благоустраивать по программе «Формирование комфортной городской среды». В числе предложений, помимо уже обозначенных, устройство здесь детской, спортивной площадок, места с лавками или трибунами для проведения собраний с избирателями или праздников микрорайона, создание клумб, объединение рынка с соседним сквером. «Есть, с чем работать», - заключила Галина Неваленная.

Проезд у детского сада «Радуга»

От рынка в сторону улицы Труда уходит проезд, который располагается между домами №39 и №47, напротив находится детский сад №34 «Радуга». Его уже просили привести в порядок в ходе контрольного выезда в прошлом году, и ремонтные работы, как рассказал Александр Грацкий, могут стартовать уже летом.

«Борис Андреевич поручил нам отработать вопрос ремонт проезда на основании прошлогоднего выезда. Нужно не только ремонтировать проезд, но и обустраивать тротуар, предусмотреть отведение воды», - заметил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова.

По его словам, проторговать контракт планируют уже в этом году, по возможности — начать ремонт. Финансирование предполагается разделить на два года за счет городского бюджета.

«Жители хотят видеть движение, хотят видеть объекты. Если в этом году разыграем контракт, это очень хорошо, здесь появляется оптимизм, нам верят, что мы не даем пустых обещаний, - отметила Галина Неваленная. - Да, сложно, сразу все не сделаешь, но мы движемся вперед и округ преображается».

Сквер вдоль улицы Застенной: борьба за благоустройство

После этого все переместились в сквер вдоль улицы Застенной, который находится между улицами Труда и Олега Кошевого. Объект на данный момент принимает участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» - там планируют поставить спортивную площадку. Как отметила Галина Неваленная, проект участвует в голосовании уже во второй раз.

«Уже второй раз подаемся на рейтинговое голосование. Теперь здесь все зависит от активности нашего населения, была депутатская инициатива, нужна поддержка», - отметила депутат и добавила, что в случае неудачи заявку на участие в программе в следующем году подадут снова.

Стоит отметить, что Галина Неваленная очень настойчиво рекомендовала жителям округа, которые пришли на встречу, принять участие в голосовании, и даже провела «мастер-класс», зайдя вместе с некоторыми из них на сайт для голосования с телефона. Депутат объяснила, что принять участие в голосовании могут жители любого округа города Пскова в возрасте от 14 лет. Напомним, голосование идет на сайте до 31 мая.

Также Галина Неваленная рассказала, что на территории постоянно проводят субботники, благодаря чему здесь стало меньше стихийных свалок.

Проезд вдоль дома №14 на улице Труда

Далее местные жители рассказали депутату о своей проблеме: проезд вдоль дома №14 на улице Труда весь в ямах и требует ремонта, однако земля, на которой он располагается, принадлежит дому №16а, а связи с чем отремонтировать проезд за счет муниципального бюджета не представляется возможным.

Александр Грацкий и Галина Неваленная пояснили, что жителям обоих домов необходимо провести общее собрание, чтобы дом №16а отказался от проезда, тогда землю переведут в собственность муниципалитета, а проезд смогут отремонтировать за счет сэкономленных на других торгах средств.

Затем местные жители пригласили представителей власти к другому торцу дома №14, где недавно открылся пункт выдачи Ozon. По их словам, здесь стали чаще ездить автомобили, и зачастую они задевают зеленую зону. В связи с этим женщины попросили огородить сквер столбиками, чтобы автомобили не могли заезжать на эту территорию. В ответ им снова предложили проголосовать за благоустройство сквера, чтобы появились деньги, в том числе, на подобного вида работы.

Управа на «управляйку»

Еще одна проблема — у дома редко скашивают траву. Галина Неваленная заметила, что это зона ответственности управляющей компании. Депутат предложила местным жителям собрать совет дома и выбрать старшего, чтобы тот контролировал работу «управляйки».

«Когда есть старший по дому, тогда "управляйка" побаивается. Они понимают, что в этом доме есть начальники. А когда они знают, что в доме ничего не организовано, он и стоит последним в очереди», - поделилась наблюдениями Галина Неваленная.

Жители приняли рекомендацию к сведению и сообщили, что попробуют ей последовать.

Грабители на улице Труда

Вскоре к месту встречи подошла еще одна женщина — работница местного магазина. Она рассказала, что недавно рядом открылся пункт помощи малообеспеченным «Белый цветок». По ее словам, ровно после этого в сквере начали появляться сомнительные личности, а саму женщину даже пытались ограбить.

«В воскресенье в 18.00 молодой человек попытался вырвать сумку. Хорошо, я ее крепко держала», - рассказала женщина и добавила, что инцидент произошел у дома №21 на улице Труда.

Председатель городской Думы Александр Гончаренко, который также присутствовал при разговоре, подчеркнул, что с такими жалобами надо сразу обращаться в полицию. Тем более женщина заверила, что запомнила внешность нападавшего.

Галина Неваленная добавила, что территорию попросят включить в план патрулирования сотрудников УМВД. Женщина в свою очередь заявила о планах все-таки обратиться в правоохранительные органы.

По итогу выезда депутат отметила, что к ней поступает много обращений от местных жителей. Галина Неваленная поблагодарила псковичей из округа №13 за активную жизненную позицию и отметила, что обращения избирателей помогают выявить проблемные зоны и улучшить жизнь в городе и округе.

«Мы всегда в тесном контакте с населением и благодарим их за то, что они находят на это время. Но, конечно, хотелось бы, чтобы активность была еще больше. Все зависит от нас самих, от жителей округа №13», - подчеркнула Галина Неваленная.

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По итогам выезда можно отметить, что на территории округа №13 уже сейчас проводится масштабная работа, чего стоит один только ФОКОТ у лицея №20. Как и для всего города, здесь актуален вопрос активности жителей, от них зависит, в частности, дадут ли в этом году деньги на спортивную площадку в сквере вдоль улицы Застенной. Галина Неваленная затронула важный момент — для активности жителям нужен стимул, наглядные примеры, которые помогут им поверить в то, что постепенно все-таки можно добиваться благоустройства разных уголков города. И стоит признать, что ключ к решению проблем — не только депутат: подать заявление в полицию или обратиться с претензией в «управляйку» псковичи могут и самостоятельно, чтобы народные избранники по крайней мере вникали в то, что просто так решить не удается.

Ксения Иванова