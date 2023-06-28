Общество

Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа о планах на новом посту

День молодежи отмечали в России 24 июня. Несмотря на непростые события в стране, праздничные мероприятия в Псковской области все-таки состоялись. Такие даты не обходит стороной и Псковский областной совет профессиональных союзов. Несомненно, День молодежи напрямую связан с деятельностью Молодежного совета Псковского облсовпрофа, в котором, к слову, недавно сменился председатель: Юрия Валетова, занявшего этот пост в сентябре 2022 года, сменила активистка профсоюзного движения Кристина Чёрная. Подробнее о прошедшем Дне молодежи и о своих амбициях на посту председателя она рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Кристина Черная / «ВКонтакте»

- Кристина, 24 июня отмечался День молодежи. События в стране были непростыми, тем не менее, удалось ли профсоюзам организовать праздничные мероприятия для молодых людей?

- Несмотря на события в стране, молодёжь могла принять участие в фестивале уличных видов спорта. Ведь спорт - это жизнь! И отличное времяпрепровождение для молодых и активных людей.

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- Возможно, были предложены какие-то акции или скидки для членов профсоюза?

- Для студентов-членов профсоюза всегда действует ряд льгот. Подробнее о них можно узнать в профкоме студентов ПсковГУ. Ну и, конечно, приглашаем молодых людей вступать в профсоюз! У нас студенты могут получить скидки не только на развлечения, спорт и отдых, но и на обучение. Предложений много, они часто меняются, так что есть смысл следить за новостями.

- Кристина, на посту председателя молодежного Совета вы сменили Юрия Валетова, в этом статусе вы, получается, меньше года. Расскажите, как сейчас оцениваете обстановку в Молодежном совете, как выстроена его работа? Какие можете выделить плюсы и минусы, будете ли стремиться что-то реорганизовать, совершенствовать?

- Не думаю, что обстановка в молодёжном совете сильно поменялась. Но основное наше затруднение заключается в небольшом количестве людей в молодёжном составе. Но какие-либо трудности только дают мотивацию на работу, будем исправлять!

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- Какие цели ставите перед собой на посту председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа?

- В первую очередь, основная цель - это привлечение людей в молодёжный совет. Нам нужно донести до людей, что мы не «люди, которым нечем заняться», мы реально работаем и помогаем молодёжи во многих вопросах.

- Планируете ли двигаться дальше по карьерной лестнице по линии облсовпрофа?

- Это очень хороший вопрос. Думаю, что в планах есть продвижение по карьерной лестнице. Так как хочется развиваться в этой сфере. В ней очень много чего интересного и познавательного. Это общение с новыми людьми, обмен опытом, поэтому почему бы и нет.

Беседовала Ксения Иванова