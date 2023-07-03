Общество

Такси для вторсырья

Зачем выбрасывать в мусорное ведро то, что ещё может послужить или даже обеспечить дополнительный доход? Огромное количество вторсырья можно сдавать на переработку, а теперь даже далеко ходить не надо — для желающих по Пскову регулярно колесит «экомобиль».

Псковская Лента Новостей выяснила, где найти передвижной пункт приёма вторичного сырья, что туда можно приносить, и куда ещё сдать отходы, чтобы дать им новую жизнь.

Фото: ООО «АСПО»

Не только ради денег

«Внесите свой вклад в сохранение природы родного края», - с таким призывом обращаются к псковичам в ООО «АСПО», которое в конце мая запустило по улицам города «экомобиль». Там горожане могут обменять некоторые виды отходов на деньги.

Компания начала закупку вторичного сырья ещё в январе. «Поначалу пункт приёма был открыт только на улице Декабристов, по месту нахождения нашего предприятия. Мы стали принимать пластик, макулатуру, стекло и плёнку. Но людям, не имеющим транспорта, оказалось неудобно к нам добираться. Поэтому было решено сделать передвижной пункт приёма», - пояснил директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

Впервые «экомобиль» выехал по заранее определённому маршруту в конце мая. Тогда на место его стоянки горожане принесли 92 кг макулатуры, 3 кг стекла и 1,5 кг пластика. Новость о зелёном автобусе, где принимают вторсырьё, быстро разлетелась по соцсетям и получила положительный отклик среди горожан. «Круто, приеду в следующую субботу, полный гараж всего ненужного, все собиралась, но было далеко, а теперь так близко», - отреагировала одна из псковичек в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ООО «АСПО»

Второй выезд автобуса оказался не менее продуктивным: горожане сдали на переработку 91 кг макулатуры, 53 кг стекла и 0,5 кг пластика. «Более тридцати человек подошли, поинтересовались, что можно сдать и в какие дни, с молодежью подискутировали на тему, зачем вообще нести сдавать, если стоимость вторичного сырья невысока, если можно просто выбросить. Пришли к общему мнению, что, сдавая вторсырьё, вносишь вклад в сохранение природы, а это важно», - поделились результатами авторы инициативы.

Спустя пару недель у «экомобиля» уже появились постоянные клиенты, которые с нетерпением ждали возможности сдать заранее подготовленное вторсырье. Его количество выросло в разы — сегодня в лидерах макулатура, за день в передвижной пункт могут приносить до 900 кг бумаги и картона. Авторы проекта уверены, что это только начало, и в будущем ещё больше отходов получат вторую жизнь, а не будут гнить на полигоне.

Спецавтомобиль ездит по разным микрорайонам города каждую среду и субботу. Время и место анонсируется в группе «АСПО» в соцсетях. По словам Андрея Лукьянова, передвижной пункт приёма вторсырья пользуется спросом, люди просят расширить охват территории и увеличить количество мест стоянок. Предприятие идёт навстречу горожанам, уже сейчас «экомобиль» останавливается на Рижском проспекте, 52-58, Яна Фабрициуса, 5А, Труда, 37А и улице Коммунальной.

«Псковичи активно сдают вторсырьё. Очень приятно, что привозят даже не для того, чтобы денежку какую-то заработать, а просто потому, что есть возможность отправить определенные фракции на переработку, а не на размещение», - подчеркнул директор ООО «АСПО».

Он добавил, что стационарный пункт приёма на улице Декабристов, 15/44 по-прежнему работает. Для тех, кто хочет привезти вторсырьё туда, двери предприятия открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 - обед.

Беречь природу вместе

В стационарный и передвижной пункты можно приносить разного рода макулатуру: картон, офисную бумагу, книги, газеты. Кроме того, там принимают оконное и тарное стекло - бутылки, банки, пузырьки, а также плёнку и пластик определённых маркировок. Бутылки от воды, растительного масла, ёмкости из-под молока, кефира, йогурта, бытовой химии, полиэтиленовые пакеты — за всё это можно выручить деньги. При этом важно обращать внимание на маркировку пластика, так как визуально отличить один вид от другого бывает сложно, и соблюдать нехитрые правила сдачи вторсырья.

Пластиковая тара принимается с такими маркировками:

PETЕ (1) — это бутылочный ПЭТ: бутылки от воды, напитков, растительного масла, непрозрачный белый ПЭТ от молока, кефира, йогурта, бутылки от бытовой химии;

ПНД, HDPE (2) - флаконы, бутылки, канистры от бытовой химии и косметики, полиэтиленовые пакеты, фасовочные прозрачные пакетики;

ПВД, LDPE (4) - пакеты, пищевые плёнки;

PP (5) - применяют для изготовления сосок и пустышек для детей, стаканов для кисломолочной продукции, труб, пакетов, шприцов, термоусадочной пленки, банок для таблеток.

Макулатура должна быть перевязана верёвкой или уложена в коробки.

Стекло можно приносить тарное (банки, бутылки, пузырьки) и оконное. Стеклянные изделия и стекло триплекс, стеклопакеты не принимаются.

Сдаваемое вторичное сырьё должно быть чистым.

Всё то, что горожане приносят в пункты приёма, после идёт на переработку. К примеру, на мусороперерабатывающем комплексе ООО «Спецтранском» в деревне Котово уже не первый год изготавливают полимерпесчаную продукцию: из вторсырья делают тротуарную плитку, бордюры, водоотводные лотки и плиты ПЗК, которые используют вместо кирпича для защиты кабельных линий.

«Мы благодарим всех, кто на протяжении 10 лет продолжает участвовать в нашем проекте, и помогает дать вторую жизнь отходам. Не выбрасывайте в ведро то, что можно переработать. Давайте вместе беречь природу», - призывают в ООО «АСПО».

Фото: ООО «АСПО»

В Пскове есть и другие пункты приёма вторичного сырья, где за него можно получить деньги. Различные организации готовы платить за бумагу, книги, текстиль, стрейч-пленку, деревянные поддоны, оконные рамы, крышки от бутылок, втулки от туалетной бумаги и многое другое.

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Ответственное потребление

А тех, кто не заинтересован в финансовой выгоде, но придерживается ответственного потребления, ждут на недавно открывшейся «ЭКОбазе Псков». Каждую субботу с 10:00 до 16:00 на улице М. Горького, 1 к. 52 (заезд от «Электрона» по улице Киселева) принимают чистое тарное стекло (бутылки, баночки), макулатуру, бутылочный ПЭТ, крышечки, коробки из-под сока, плотные цветные и прозрачные пакеты, флаконы из-под бытовой химии, алюминиевые, жестяные банки и ряд других фракций.

«ЭКОбаза Псков» - это общественный проект, который призван популяризировать культуру раздельного сбора мусора в городе Пскове. С точки зрения финансов эта идея, мягко говоря, убыточна, так как пока собираемого вторсырья недостаточно даже для того, чтобы оплатить аренду помещения», - поделился руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

Фото: АНО «Институт переработки вторсырья»

Сданное псковичами вторсырьё отправляется на местные предприятия, занимающиеся его заготовкой или переработкой, а также в другие регионы. Самыми ликвидными у больших заготовителей считаются ПЭТ-бутылка, макулатура, металлолом и стрейч-плёнка.

Помимо приёма отходов, авторы проекта «ЭКОбаза Псков» организуют различные просветительские мероприятия для гостей, показывают на практике, как можно бороться с проблемой растущих свалок, как правильно готовить вторсырьё к переработке и собирать его раздельно. Юные и взрослые посетители с удовольствием сортируют крышечки, собирают из них картинки, а также делятся своим опытом организации раздельного сбора отходов.

Фото: АНО «Институт переработки вторсырья»

«В субботу к нам приехала семья, чтобы сдать вторсырьё. И нас заинтересовал контейнер, в котором это вторсырьё приехало. Это аккуратное ведро с крышкой и ручкой. Оно нейтрального цвета, легко впишется в любое жилище. И самое удобное - в чем накапливал, в том и привез. Это прекрасное решение для организации раздельного сбора вторсырья дома», - привели пример авторы проекта в группе в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики поспешили рассказать о своих успехах: одни накапливают вторсырье в картонных коробках на балконе, другие организовали специальные стеллажи на кухне, третьи складируют в отдельные пакеты крышечки и батарейки, чтобы по возможности отнести их в пункты приёма. Многие знают о регулярно проходящих акциях по сбору макулатуры, поэтому отводят в доме место для накопления такого вида отходов.

Фото: АНО «Институт переработки вторсырья»

А кто-то впервые в жизни сталкивается с опытом сортировки вторсырья и делает весьма интересные выводы. «Недавно услышали вот такой: раз такую упаковку нельзя сдавать в переработку, то и покупать такой йогурт я больше не буду. Куплю другой - в той упаковке, что можно переработать», - рассказал Максим Сотник.

По его словам, количество посетителей растет, на «ЭКОбазу Псков» приходят целыми семьями.

«Это очень радует. Жителей города всё больше интересует тема раздельного сбора. А мы по своим возможностям создаём место притяжения и благодарим их книжками, которые не отправили на переработку, а решили продлить им жизнь», - подытожил автор проекта.

С каждым годом всё больше людей начинают сортировать отходы. Одни таким образом хотят внести вклад в сохранение природы, другие — заработать немного денег. Бизнес, тем временем, находит свою выгоду в приёме вторсырья. И какой бы ни была мотивация, в конечном итоге всё это может привести к сокращению количества свалок и захороненных в земле отходов.

Ульяна Ловыгина