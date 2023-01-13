Экономика

Мусорный мешок с деньгами

Смывая втулку от туалетной бумаги или вынося на помойку порванный пакет, псковичи упускают возможность нажиться. В рубли можно превратить почти половину содержимого мусорного ведра. Продвижение раздельного сбора отходов чаще всего натыкается на отсутствие конкретной выгоды от сортировки. Если во дворе и стоит контейнер от регоператора для вторсырья, то его использование никак не отражается на ежемесячных счетах. Не всем близки аргументы в пользу сбора макулатуры ради гипотетического спасения деревьев и не каждый готов собирать крышечки от бутылок для благотворительных целей. Однако есть места, где отходы превращаются в деньги. Псковская Лента Новостей выяснила их адреса, узнала расценки и виды мусора, за который платят.

«Отлично, спасибо, что забрали, на помойку не пришлось тащить и денег еще дали за это старье. Этим летом 200 кг сдавала бумаги. Супер! Воспользуюсь еще при случае этой услугой», - это отзыв одной из псковичек, побывавшей на пункте вторсырья. Туда не всегда нужно ездить самостоятельно, при больших объемах (примерно от 50 кг) сотрудники выезжают на дом, это нужно уточнять по телефону. Все цены указаны за килограмм. Сотрудники точек рассказали, как за последнее время поменялись расценки и откуда у жителей берутся большие объемы книг и пленки.

«Чистый край»

Псков, ул. Яна Райниса, 45.

Тел.: +7-921-002-06-92.

Головное предприятие находится в Великих Луках, есть филиалы в Опочке и в Острове.

Белая бумага А4 — 8 рублей.

Книги — 7 рублей.

Газеты и журналы — 5 рублей.

Картон — 3 рубля.

Текстиль с большим содержанием хлопка — 2 рубля

Стрейч-пленка — 15 рублей (при сильном загрязнении цена уменьшается).

Картон и пленку чаще сдают магазины. Бахгалтерии везут архивы предприятий на листах А4. Население несет книги. Как правило, или после смерти пожилых родственников, или после покупки квартиры, набитой томами Карла Маркса.

«Если вы выкидываете вторсырье в помойку, - говорит менеджер «Чистого края» Андрей Лалетин, - региональный оператор по сбору отходов все равно отвезет его на сортировку. И сдаст потом в переработку, но деньги получите уже не вы».

«Палета микс»

Псков, ул. Чудская, 12.

Тел.: +7 (911) 388-56-41.

Основная специализация фирмы — деревянные поддоны. Компания сама сколачивает новые палеты и продает те, что б/у, скупая их у населения или предприятий. Принимают также бумагу, картон и пленку разных видов. Конкретная цена зависит от вида и состояния вторсырья.

Картон — 2-4 рубля.

Бумага — 6-8 рублей.

Пленка 10-15 рублей.

Поддоны 70 рублей.

«У кого-то от стройки остаются поддоны, или мебель покупали — вот уже и половина «Газели» упаковки, - объясняет закупщик «Палеты микс» Вячеслав, откуда берется вторсырье. - Можно и подкопить. Мы самостоятельно забираем от 50 кг, это не так уж много, если тот же картон сложить».

Все активнее в обиход возвращаются старые практики по сбору макулатуры ради общественного блага. Например, Молодежный центр (Псков, ул. М. Горького, 15) до 30 января собирает макулатуру, деньги от сдачи которой получит приют для собак «Шанс».

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«Синтеко»

Псков, ул. Советской армии, 64/1.

Тел.: +7-911-384-02-02.

Картон — 4 рубля.

Белый архив (черновики А4) — 7,5 рублей.

Книги — 5,5 рублей.

Газеты — 7 рублей.

Смешанная макулатура — 5 рублей.

Пленка стрейч — 20 рублей.

Пленка высокого давления чистая (такая, как на огородных парниках) — 15 рублей.

ПВД цветная — 12 рублей.

Пленка низкого давления (целлофановые пакеты) — 8 рублей.

Канистры ПНД — 10 рублей.

Ящики ПНД — 10 рублей.

ПНД труба из первичного материала с синей и желтой полосой — 35 рублей.

Труба вторичная — 15 рублей.

Пленка смешанная — 10 рублей.

Пластиковые мягкие овощные ящики — 5 рублей.

Пластиковые бутылки 0,5-5 л — 6 рублей.

Крышки от бутылок — 5 рублей.

Оконные рамы ПВХ — 15 рублей.

Бампера от иномарок — 5 рублей.

Втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец — 1 рубль.

«Население сдает разные объемы, кто-то приносит 5 кг, а кто-то по 500. Например, кто из дома работает, бумаги много копит, - делится наблюдениями менеджер «Синтеко» Марина Иркутская. - Дачники регулярно обновляют пленку на парниках. Удобнее всего живущим в частных домах, есть возможность сразу собрать много вторсырья и разом его привезти».

«Вирона»

Псков, ул. Железнодорожная, 50.

Тел.: +7 (921) 211-09-69.

Макулатура — 4-10 рублей.

Пленка без загрязнений — 20-25 рублей.

Директор «Вироны» Дмитрий Белкин сообщает, что в середине прошлого года перерабатывающие заводы принимали макулатуру дороже металлолома, а к в конце года цены рухнули. Соответственно, упали они и в закупке у населения. Псковские закупщики вторсырья в большинстве везут его в Петербург на завод Knauf или туда же на фабрику «Коммунар». Там макулатура превращается в картон, а первичная пленка — во вторичную.

«Мы летом сдавали пленку стрейч по 75 рублей, а сейчас она для нас стоит 45 рублей. Значит, платим за нее еще ниже. Обладатели вторсырья ждут, что цены снова вырастут, мы тоже ждем. Они падают, когда у одного завода перетарка или ремонт, тогда второй не видит смысл платить больше, рынок загружен. Или, как сейчас, происходит падение спроса на готовую продукцию переработчиков. Я восемь лет этим бизнесом занимаюсь, в этот раз впервые завод стоял в новогодние праздники», - объясняет Дмитрий Белкин текущую ценовую политику.

Опрошенные нами руководители и сотрудники точек по сбору вторсырья отмечают готовность жителей Пскова сдавать то, что могли бы выкинуть, если от этого есть выгода. Однако вопрос часто упирается в транспортную доступность. Пункты находятся в промзонах, машина есть не в каждой семье, да и больше бензина сожжешь, вывозя пару килограммов картона. Так что логичным шагом в осуществлении текущей мусорной реформы (и в контексте возрождения советских практик) было бы открытие пунктов поближе к жилой застройке. Частный бизнес, живущий на разницу в 2 рубля от перепродажи макулатуры вряд ли сможет самостоятельно справиться с этой задачей.

Юлия Магера, фото pixabay.com