Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лонгрид кушать подано
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
Господин Рейтингомер
Газ в быту
100 псковских миллионеров
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Политические итоги-2022
в Кремль платно
о псковском футболе
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Экономика 13.01.2023 14:350 Мусорный мешок с деньгами 13.01.2023 14:350 Мусорный мешок с деньгами 12.01.2023 20:391 Почти на 60% сократились инвестиции в IT-стартапы в России 12.01.2023 15:020 Свежие огурцы в Псковской области подорожали на 13% за две недели 12.01.2023 12:450 Потребление рыбы в России снизится в ближайшие годы - эксперты 12.01.2023 12:070 Треть россиян нуждается в государственных пособиях, выяснили аналитики
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Мусорный мешок с деньгами

13.01.2023 14:35|ПсковКомментариев: 0

Смывая втулку от туалетной бумаги или вынося на помойку порванный пакет, псковичи упускают возможность нажиться. В рубли можно превратить почти половину содержимого мусорного ведра. Продвижение раздельного сбора отходов чаще всего натыкается на отсутствие конкретной выгоды от сортировки. Если во дворе и стоит контейнер от регоператора для вторсырья, то его использование никак не отражается на ежемесячных счетах. Не всем близки аргументы в пользу сбора макулатуры ради гипотетического спасения деревьев и не каждый готов собирать крышечки от бутылок для благотворительных целей. Однако есть места, где отходы превращаются в деньги. Псковская Лента Новостей выяснила их адреса, узнала расценки и виды мусора, за который платят.

 

«Отлично, спасибо, что забрали, на помойку не пришлось тащить и денег еще дали за это старье. Этим летом 200 кг сдавала бумаги. Супер! Воспользуюсь еще при случае этой услугой», - это отзыв одной из псковичек, побывавшей на пункте вторсырья. Туда не всегда нужно ездить самостоятельно, при больших объемах (примерно от 50 кг) сотрудники выезжают на дом, это нужно уточнять по телефону. Все цены указаны за килограмм. Сотрудники точек рассказали, как за последнее время поменялись расценки и откуда у жителей берутся большие объемы книг и пленки.

«Чистый край»

Псков, ул. Яна Райниса, 45.

Тел.: +7-921-002-06-92.

Головное предприятие находится в Великих Луках, есть филиалы в Опочке и в Острове.

Белая бумага А4 — 8 рублей.

Книги — 7 рублей.

Газеты и журналы — 5 рублей.

Картон — 3 рубля.

Текстиль с большим содержанием хлопка — 2 рубля

Стрейч-пленка — 15 рублей (при сильном загрязнении цена уменьшается).

Картон и пленку чаще сдают магазины. Бахгалтерии везут архивы предприятий на листах А4. Население несет книги. Как правило, или после смерти пожилых родственников, или после покупки квартиры, набитой томами Карла Маркса.

«Если вы выкидываете вторсырье в помойку, - говорит менеджер «Чистого края» Андрей Лалетин, - региональный оператор по сбору отходов все равно отвезет его на сортировку. И сдаст потом в переработку, но деньги получите уже не вы».

«Палета микс»

Псков, ул. Чудская, 12.

Тел.: +7 (911) 388-56-41.

Основная специализация фирмы — деревянные поддоны. Компания сама сколачивает новые палеты и продает те, что б/у, скупая их у населения или предприятий. Принимают также бумагу, картон и пленку разных видов. Конкретная цена зависит от вида и состояния вторсырья.

Картон — 2-4 рубля.

Бумага — 6-8 рублей.

Пленка 10-15 рублей.

Поддоны 70 рублей.

«У кого-то от стройки остаются поддоны, или мебель покупали — вот уже и половина «Газели» упаковки, - объясняет закупщик «Палеты микс» Вячеслав, откуда берется вторсырье. - Можно и подкопить. Мы самостоятельно забираем от 50 кг, это не так уж много, если тот же картон сложить».

Все активнее в обиход возвращаются старые практики по сбору макулатуры ради общественного блага. Например, Молодежный центр (Псков, ул. М. Горького, 15) до 30 января собирает макулатуру, деньги от сдачи которой получит приют для собак «Шанс».

«Синтеко»

Псков, ул. Советской армии, 64/1.

Тел.: +7-911-384-02-02.

Картон — 4 рубля.

Белый архив (черновики А4) — 7,5 рублей.

Книги — 5,5 рублей.

Газеты — 7 рублей.

Смешанная макулатура — 5 рублей.

Пленка стрейч — 20 рублей.

Пленка высокого давления чистая (такая, как на огородных парниках) — 15 рублей.

ПВД цветная — 12 рублей.

Пленка низкого давления (целлофановые пакеты) — 8 рублей.

Канистры ПНД — 10 рублей.

Ящики ПНД — 10 рублей.

ПНД труба из первичного материала с синей и желтой полосой — 35 рублей.

Труба вторичная — 15 рублей.

Пленка смешанная — 10 рублей.

Пластиковые мягкие овощные ящики — 5 рублей.

Пластиковые бутылки 0,5-5 л — 6 рублей.

Крышки от бутылок — 5 рублей.

Оконные рамы ПВХ — 15 рублей.

Бампера от иномарок — 5 рублей.

Втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец — 1 рубль.

«Население сдает разные объемы, кто-то приносит 5 кг, а кто-то по 500. Например, кто из дома работает, бумаги много копит, - делится наблюдениями менеджер «Синтеко» Марина Иркутская. - Дачники регулярно обновляют пленку на парниках. Удобнее всего живущим в частных домах, есть возможность сразу собрать много вторсырья и разом его привезти».

«Вирона»

Псков, ул. Железнодорожная, 50.

Тел.: +7 (921) 211-09-69.

Макулатура — 4-10 рублей.

Пленка без загрязнений — 20-25 рублей.

Директор «Вироны» Дмитрий Белкин сообщает, что в середине прошлого года перерабатывающие заводы принимали макулатуру дороже металлолома, а к в конце года цены рухнули. Соответственно, упали они и в закупке у населения. Псковские закупщики вторсырья в большинстве везут его в Петербург на завод Knauf или туда же на фабрику «Коммунар». Там макулатура превращается в картон, а первичная пленка — во вторичную.

«Мы летом сдавали пленку стрейч по 75 рублей, а сейчас она для нас стоит 45 рублей. Значит, платим за нее еще ниже. Обладатели вторсырья ждут, что цены снова вырастут, мы тоже ждем. Они падают, когда у одного завода перетарка или ремонт, тогда второй не видит смысл платить больше, рынок загружен. Или, как сейчас, происходит падение спроса на готовую продукцию переработчиков. Я восемь лет этим бизнесом занимаюсь, в этот раз впервые завод стоял в новогодние праздники», - объясняет Дмитрий Белкин текущую ценовую политику.

Опрошенные нами руководители и сотрудники точек по сбору вторсырья отмечают готовность жителей Пскова сдавать то, что могли бы выкинуть, если от этого есть выгода. Однако вопрос часто упирается в транспортную доступность. Пункты находятся в промзонах, машина есть не в каждой семье, да и больше бензина сожжешь, вывозя пару килограммов картона. Так что логичным шагом в осуществлении текущей мусорной реформы (и в контексте возрождения советских практик) было бы открытие пунктов поближе к жилой застройке. Частный бизнес, живущий на разницу в 2 рубля от перепродажи макулатуры вряд ли сможет самостоятельно справиться с этой задачей.

Юлия Магера, фото pixabay.com

Теги: #мусор #сортировка мусора
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 326 человек
13.01.2023, 15:000 Псковичи собрали более 200 адресных подарков в рамках акции «Мечты невидимых стариков» 13.01.2023, 14:510 Блогера-миллионника Масленникова экстренно госпитализировали 13.01.2023, 14:470 30 детей пострадали в ДТП в Пскове в 2022 году 13.01.2023, 14:430 Борис Елкин пообещал снабжать псковских журналистов новыми инфоповодами
13.01.2023, 14:410 Накануне Старого Нового года исполнились мечты детей из Пскова и Печор 13.01.2023, 14:350 Мусорный мешок с деньгами 13.01.2023, 14:340 Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы 13.01.2023, 14:300 Два легковых автомобиля столкнулись на «вафельнице» в Пскове
13.01.2023, 14:290 Новые места сбора ТКО появились в Себежском районе 13.01.2023, 14:220 Перебегающую озеро выдру встретила женщина на рыбалке в Невельском районе. ФОТО 13.01.2023, 14:120 Псковичей приглашают еще раз окунуться в «волшебный мир» дачи Деда Мороза 13.01.2023, 14:000 «Квартирник»: Хелависа о «пластиковом» творчестве, подарках и летних фестивалях. ВИДЕО
13.01.2023, 13:531 Популярность Старого Нового года снижается среди россиян 13.01.2023, 13:410 Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее 13.01.2023, 13:370 10 заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 13.01.2023, 13:300 Председатель Великолукского городского суда подала заявление на отставку
13.01.2023, 13:230 Псковичи могут пополнить коллекцию музея старыми елочными игрушками 13.01.2023, 13:140 Минпросвещения разработало модуль по лапте для школ 13.01.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Хелависой - лидером фолк-рок группы «Мельница» 13.01.2023, 12:510 Свыше 100 тысяч реестровых дел оцифровали в Псковской области за год
13.01.2023, 12:470 Субвариант коронавируса «Кракен» не стал более тяжёлым или смертельным, заявила глава Роспотребнадзора 13.01.2023, 12:440 Дмитрий Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы 13.01.2023, 12:410 «Хайпожоры»: Дольче бита, скандал с избиением снегоуборщика и стрельба по воробьям. ВИДЕО 13.01.2023, 12:320 Девять трупов и уничтоженный дом участника СВО: детали громких новогодних ЧП в Псковской области
13.01.2023, 12:310 Председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил журналистов за честный и добросовестный труд 13.01.2023, 12:251 Четыре газовых баллона эвакуировали при тушении пожара на острове имени Залита 13.01.2023, 12:173 Псковские медиа-2022: жизнь в новой политической реальности 13.01.2023, 12:122 Псковская область запасла почти 90 млн противогазов для взрослого населения
13.01.2023, 12:100 Цифровая копия водительского удостоверения доступна в приложении «Госуслуги Авто» 13.01.2023, 12:040 Скончавшегося в ДТП в Псковском районе водителя проверят на состояние опьянения 13.01.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 13.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 января
13.01.2023, 11:580 Три купели оборудуют в Гдовском районе на Крещение 13.01.2023, 11:450 Развивать проекты по «умным» газовым счетчикам будут билайн бизнес и Техномер 13.01.2023, 11:440 Подробности наезда на пешехода в Острове: пострадал водитель подбитой автомашины 13.01.2023, 11:420 Псковский губернатор пожелал журналистам больше позитивных новостей
13.01.2023, 11:320 Мутанты XXI века 13.01.2023, 11:310 Более 1300 запрещённых предметов пытались пронести в псковские суды в 2022 году 13.01.2023, 11:200 Пешеход отделался ушибом после наезда автомобиля в Острове 13.01.2023, 11:122 Перчатки более чем на 4,5 млн рублей в Псковской области закупали с нарушением
13.01.2023, 11:100 Назван самый аварийный день на псковских дорогах в 2022 году 13.01.2023, 10:571 Печатные издания теряют свою популярность – Псковстат 13.01.2023, 10:510 Выставку «Чести своей никому не отдам» презентуют в Пскове 13.01.2023, 10:480 «Квартирник»: Хелависа о «пластиковом» творчестве, подарках и летних фестивалях
13.01.2023, 10:400 Уборка снега и ямочные ремонты продолжаются на улицах Пскова 13.01.2023, 10:390 Акцию на молоко в псковских магазинах «Деревня Соловьи» продлили до 22 января 13.01.2023, 10:342 45% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин 13.01.2023, 10:270 Сын избил отца до смерти в Опочке
13.01.2023, 10:240 «Хайпожоры»: Дольче бита, скандал с избиением снегоуборщика и стрельба по воробьям 13.01.2023, 10:211 Псковские полицейские раскрыли кражу спиртного и денег в дачном доме 13.01.2023, 10:100 Биологического отца разыскивает женщина в Псковской области через проект «Жди меня» 13.01.2023, 10:033 Россияне увеличили траты на подарки в новогодние праздники на 41%
13.01.2023, 09:551 Семь человек погибли и более 200 ранены на дорогах Пскова за год 13.01.2023, 09:500 Жилой дом сгорел на острове имени Залита 13.01.2023, 09:442 Андрей Аршавин предсказал ЧМ-2026 без российской сборной 13.01.2023, 09:360 Опубликована афиша Псковского театра драмы на февраль
13.01.2023, 09:270 С Днём печати поздравил псковских журналистов Александр Котов от имени депутатов Собрания 13.01.2023, 09:220 Призывной возраст в России могут повысить уже весной 13.01.2023, 09:102 Министр культуры РФ отметила работу музейщиков «Михайловского» в новогодние каникулы 13.01.2023, 08:580 Трудоустройство детей с 14 лет предложили упростить в России
13.01.2023, 08:470 Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет 13.01.2023, 08:360 День российской печати отмечают 13 января 13.01.2023, 08:260 Российские кинотеатры ждут штрафов за показ «Аватара» 13.01.2023, 08:120 Сквозной проезд XX века восстановили в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря
13.01.2023, 07:530 Придут ли в Европейскую Россию сильные морозы во второй половине зимы, рассказали синоптики 13.01.2023, 07:340 Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ в январе, объяснил эксперт 13.01.2023, 07:240 Новая баня перестала работать в Пыталово 13.01.2023, 06:581 За запуск петард вне специальных площадок предлагают штрафовать
12.01.2023, 22:000 Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» состоится в Печорах 28 января 12.01.2023, 21:402 Псковский футболист перешел в академию «Зенита» 12.01.2023, 21:400 Выпускница колледжа искусств дала сольный концерт в Пскове 12.01.2023, 21:290 Полиция продолжает розыск пожилой великолучанки
12.01.2023, 21:140 Какой чай способен замедлить процессы старения в организме, выяснили учёные 12.01.2023, 21:020 Поисковое объединение «Псковский рубеж» получило президентский грант 12.01.2023, 20:391 Почти на 60% сократились инвестиции в IT-стартапы в России 12.01.2023, 20:330 Смертельное ДТП произошло в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru