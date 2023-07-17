Концерты, фестивали и историческое шоу: что ждет псковичей в День города

План мероприятий, посвященных 1120-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 79-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации областного центра.
|
21 июля
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
16.30 - 18.30
|
Праздник псковской книги
|
Сквер на улице Труда, 20, возле библиотеки «Родник»
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18.00 -22.00
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Гала-концерт участников проекта «Битва талантов»
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Зеленый театр
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19.00 – 00.00
|
Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь»
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Финский парк/парк Строителей
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21.00 – 22.00
|
Фестиваль водных фонариков
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Дендропарк
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22.30 – 00.00
|
Фестиваль «Цвет белой стены»
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Финский парк (площадка у Троицкого моста)
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22.30 – 00.00
|
Фестиваль «Цвет белой стены»
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Внутренний двор отеля «Двор Подзноева»
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22 июля
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08.00-14.00
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XVII Рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха 2023»
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Набережная реки Великой (со стороны Завеличья)
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09.00-17.00
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II Всероссийский псковский фестиваль серфинга «Псков Сап Фест»
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Пляж, акватория рек Великой и Псковы
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10.00-20.00
|
Городские соревнования «Кубок Освобождения»
|
Стадион «Машиностроитель»
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11.00-18.00
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Псковский фестиваль спорта
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Воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского
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11.00-17.00
|
Детская праздничная программа, работа интерактивных площадок
|
Парк Строителей
|
12.00-16.30
|
Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь»
|
Финский парк
|
16.00-18.00
|
Концерт «Над рекой Великой белый Кремль…»
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Амфитеатр на набережной реки Великой
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16.00-18.30
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Праздничный концерт «Воспевая любимый город!»
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Зеленый театр
|
19.30-22.30
|
Праздничный концерт с участием кавер-групп города Пскова
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Финский парк, площадка у Троицкого моста
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22.30-00.00
|
Фестиваль «Цвет белой стены»
|
Внутренний двор театра драмы имени А. С. Пушкина
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23 июля
|
10.00-14.00
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Автопоезд по местам боевой славы и к памятным знакам города Пскова
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Сбор у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году» (площадь Ленина)
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10.00-14.00
|
Городские соревнования «Кубок Освобождения»
|
Стадион «Машиностроитель»
|
10.30-15.00
|
Регата-спортивные соревнования по гребле «Псковская ладья»
|
Акватория реки Великой
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11.00-16.00
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Детская интерактивная площадка «Дворовые игры» Арт-студии имени Детства
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Парк Строителей
|
12.00-18.00
|
Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова».
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Стадион «Электрон».
|
13.00-17.00
|
Концертная программа заслуженных коллективов народного творчества России
|
Финский парк, нижняя площадка
|
14.00-19.00
|
Праздничное мероприятие «Веселый праздник в добром сквере»
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Сквер у Дома офицеров
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16.00-16.30
|
Торжественная церемония возложения гирлянд и цветов
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Могила Неизвестного солдата и памятная стела «Псков-город воинской славы»
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16.00-20.00
|
Молодежный вечер танцев «сТАНЦЫя»
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Финский парк, площадка у Троицкого моста
|
20.30-22.00
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Историческое шоу «Россия начинается здесь»
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Зеленый театр