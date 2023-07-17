Концерты, фестивали и историческое шоу: что ждет псковичей в День города

Время

Сквер на улице Труда, 20, возле библиотеки «Родник»

Финский парк (площадка у Троицкого моста)

Набережная реки Великой (со стороны Завеличья)

Пляж, акватория рек Великой и Псковы

Воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского

Амфитеатр на набережной реки Великой

Финский парк, площадка у Троицкого моста

Праздничный концерт с участием кавер-групп города Пскова

Внутренний двор театра драмы имени А. С. Пушкина

10.00-14.00

Автопоезд по местам боевой славы и к памятным знакам города Пскова