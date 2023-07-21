Культура

23-й выпуск проекта «Истфакт»: Княгиня Ольга

Самая известная псковитянка — святая равноапостольная княгиня Ольга Российская, чей день памяти отмечается 24 июля. Первая русская христианка, первый русский реформатор, мудрая правительница и дипломат — и жестокая мстительница за убиенного мужа: что в её общеизвестной биографии факты, а что домыслы? Почему, согласно летописи, Ольгу взяли в жены Игорю «от Плескова», но поздняя легенда сделала её основательницей города? Разбираемся в новом выпуске проекта «Истфакт» на ПЛН-ТВ.

В программе использованы материалы из открытых источников:

«Плиска»;

д/ф «Забытые войны России. Походы Святослава»;

х/ф «Легенда о княгине Ольге» (1983, реж. Юрий Ильенко);

д/ф «Княгиня Ольга и Святослав Игоревич»;

м/ф «Повесть временных лет» (2010, ТРК «Мироздание»);

д/ф «Рюриковичи».

Благодарим за помощь в организации съёмок Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Псковское отделение Российского военно-исторического общества.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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