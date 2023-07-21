23-й выпуск проекта «Истфакт»: Княгиня Ольга

Самая известная псковитянка — святая равноапостольная княгиня Ольга Российская, чей день памяти отмечается 24 июля. Первая русская христианка, первый русский реформатор, мудрая правительница и дипломат — и жестокая мстительница за убиенного мужа: что в её общеизвестной биографии факты, а что домыслы? Почему, согласно летописи, Ольгу взяли в жены Игорю «от Плескова», но поздняя легенда сделала её основательницей города? Разбираемся в новом выпуске проекта «Истфакт» на ПЛН-ТВ.
В программе использованы материалы из открытых источников:
Благодарим за помощь в организации съёмок Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Псковское отделение Российского военно-исторического общества.
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).