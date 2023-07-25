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День города без салюта: да, так можно

Лучшее, что могло произойти в Пскове с Днем города, - это отмена салюта. Так считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Она уверена, что нужно прекратить пещерную практику радоваться огонькам в небе, выпуская в воздух сотни тысяч рублей. Своей точкой зрения на обновленный формат праздника она поделилась в авторской колонке.

Вытянутая рука с мобильным на фоне залпов - непременный атрибут праздников прошлых лет.

Наконец-то это случилось. Город сумел отпраздновать свой день рождения без салюта. Как говорится, несчастье помогло. Да и в целом, изменение формата праздника явно пошло ему на пользу.

Как это было в прошлые годы, мы прекрасно помним. Перекрытый на весь день центр города - раз. Бесцельно слоняющаяся по нему толпа - два. Фокус с моментальным сжиганием в небе части дефицитного бюджета - три. На десерт зрители пиротехнического шоу разом пытаются рассосаться с места его проведения.

«Центр города не закрывали», - эту фразу часто можно услышать от горожан после минувших выходных. Произносится с придыханием, чтобы слушающему было понятно, какое свершилось чудо. Слушающий энергично кивает: да-да, он и сам избежал неудобств. Пока нужда не прижала, кажется, никто и не задумывался, что день города можно отмечать как-то по-другому. Непременным атрибутом праздника являлась она - сцена на Октябрьской площади. Вокруг шашлычные палатки. В иные годы еще и пивные прилавки, из-за чего именинник бывал, извините, заблеван и зассан (если не похуже).

Безудержное веселье.

В 2013 году, то есть ровно десять лет назад, продавать алкоголь на площади и вокруг нее запретили, а полиция перестала пропускать через рамки откровенно пьяных. Происходящее приобрело более благопристойный вид. Но главный вопрос никуда не делся: что, собственно говоря, на празднике делать? Ходить туда-сюда по площади? Стоять истуканом? Я пробовала пару раз поймать общую волну, влиться в ряды торжествующих. Но так и не поняла, как надо праздновать. Делать-то что? Днем в Детском парке торговля сладкой ватой и пара развлечений для детей. Вечером концерт подзабытых звезд. Из общего ряда выбивается, разве что, «Любэ», группу привезли перед губернаторскими выборами 2014 года. Да в этом году должна была заглянуть Ёлка, но не срослось.

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На этот раз праздник вообще обошел стороной центральную площадь. К вящему облегчению псковичей. Не все имеют желание и возможность присоединиться к общему веселью. А пробираться по городу как-то надо, в том числе, и на работу. Октябрьская площадь - важнейший транспортный узел. Его перекрытие на целый день создавало массу проблем для автомобилистов и пассажиров автобусов. Общественный транспорт делал крюки вокруг значительных территорий. Например, «единица» и «одиннадцатый» по пути с вокзала сворачивали с Октябрьского проспекта на маршрут «тройки», долго петляли кварталами Запсковья, пока не выныривали за Троицким мостом. Ужасно неудобно. И хорошо, что все это в прошлом. А у кого душа горела сходить на концерт, провели в Зеленом театре субботний вечер на «Битве талантов», а в воскресенье там же увидели историческое шоу «Россия начинается здесь».

Не меньше сложностей с транспортом в прошлые годы доставлял салют. Точнее время, наступавшее сразу после затихания последнего залпа. Гигантская толпа разом устремлялась по домам. Пробки чудовищные, такси не вызвать, биток в автобусах, докручивающих последние рейсы.

Домой после салюта.

Ладно бы проблема была только в транспорте. Однако он только вишенка на торте, а бисквит отпечен из фактов: салют на День города это дорого, бессмысленно и никому не нужно.

По порядку. В прошлом году фейерверк на День города обошелся бюджету в 750 тысяч рублей без малого. Есть еще 9 мая и Новый год, там порядок цен плюс-минус такой же. Деньги эти не какие-то абстрактные, а наши с вами, взятые из наших налогов. Денег этих хронически не хватает на разные городские нужды. Никаких секретов я не открываю, муниципалитет из кожи вон вылезает, чтобы скудных ресурсов хватило. А на все не хватает. Наскрести бы на самое главное.

Происходящее напоминает ситуацию в не самой обеспеченной семье. Своих доходов чуть, сводить концы помогают старшие родственники (областной бюджет), но те сами на пособии (из федерального бюджета). Нужно собирать детей к 1 сентября (готовить к учебному году школы), прохудилась одежда (дорожная), постоянные проблемы с оплатой коммуналки (власти не раз признавали, что уровень финансирования уборки города зимой и летом далек от реальной потребности). Трудностей в этой семье хватает. И вот наступает день рождения у одного из членов. Вместо того, чтобы устроить тихие домашние посиделки сообразно финансовой ситуации, семья идет в магазин пиротехники, а потом семь минут смотрит, как в небе с искрами и треском сгорают деньги, такие нужные на реальные дела.

Наблюдение за салютом - это что-то из жизни пещерных людей. Чем еще объяснить радость от разноцветных вспышек в ночном небе? Будто бы не было тысячелетий цивилизационного развития.

Будем честны, сакральный смысл происходящего давно утрачен. Вряд ли хоть малая часть отправляющихся посмотреть на салют в День города вспоминает про 20 залпов из 224 орудий, данных в столице в 1944 году в честь освобождения Пскова. Возьму на себя смелость предполагать, что многие про это не то, что не помнят, а и не знают вовсе. Идут посмотреть на огоньки, вот и все.

Никакого вау-эффекта салют над Псковом вызвать не способен. Из года в год он одинаковый. На что там смотреть по сотому разу? В журналистской среде ходит вот какая байка. На ныне почившем городском телевидении в один год сбойнула техника. Салют записать не удалось. А в эфир выдавать надо. Находчивый корреспондент взял прошлогоднюю бэзэшку, то есть картинку, записанную без звука. И озвучил ее собственным голосом, наложив все эти пыщ-пыщ и пиу-пиу. Так и поставили. Думаете, хоть кто-то возмутился подсунутому старью? Ничуть! Никто этого попросту не заметил.

Это прошлогодний салют, но в подпись можно поставить любую дату. А кто заметит?

Дефицита в магазинах давно нет. Запускать салюты в Псковской области запрещено всего-то с 3 июля, собственно, поэтому запуск на День города и не состоялся. А до этого идешь в пиротехнический и покупаешь себе фейерверк, какой душе угодно. Что важно - за свой собственный счет. Тратишь личные деньги. Не залезаешь в общий карман ради своих низменных хотелок. Город же на сэкономленное может нескольких педагогов целый год содержать. Кажется, это будет поважнее, чем траты на пепел.

Хочешь - купи. Многие так и делают. Например, в новогоднюю ночь от частных салютов над Псковом светло, как днем, орут машины и воют собаки. Среди этого великолепия давно потерян смысл запуска общегородского фейерверка.

Люди, которые ходят на салют, давно пресытились зрелищем. Поэтому никакого возмущения в СМИ или в соцсетях по поводу его отмены не было. Кажется, эту тему вообще никто не обсуждал. Дают в небе представление - люди идут. Не дают - да и ладно.

День города в этом году получился славным. Посмотрите сюжет ПЛН-ТВ, из него все становится понятно.

Большой праздник будто бы состоял из нескольких небольших фестивалей: фольклорного, танцевального, книжного, спортивного, кузнечного, водных фонариков. Вышло мило, камерно, по-домашнему. Запуск общегородского фейерверка ничего не добавил бы к празднику. Как и отсутствие салюта совсем его не испортило.

Юлия Магера