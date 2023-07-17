Общество

Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников

Перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан предложил глава региона Михаил Ведерников в ответ на комментарий горожанки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Площадь Ленина – это же просто ужас. Кто, интересно, согласовал такой проект? Михаил Юрьевич, а вам нравится главная площадь города? Раньше пионы цвели, и то было лучше. Насажали деревьев из леса. Лучше бы сделали на ней большой фонтан или красивые необычные деревья, цветы посадили. Интересно, сколько денег было выделено на озеленение? Ощущение, что их из леса выкопали и посадили. Фонтан в Летнем саду, конечно, ещё одно позорище», – выразила негодование местная жительница.

Михаил Ведерников в ответ предложил убрать памятник Ленину и создать для него отдельный парк. «А на площадь просится красивый и современный фонтан. Но, пока, как я понимаю, жители за Ленина. Давайте посмотрим на реакцию под этим комментарием. Может, запустим отдельную голосовалку», – написал губернатор.

Псковичи вступили в дискуссию в комментариях. Одни отметили, что старшее поколение будет настаивать оставить памятник Ленину на прежнем месте, но и многим из них он уже «приелся». По мнению этих комментаторов, большинство жителей города за перенос достопримечательности.

«Я не знаю, кто за Ленина. Может, отдельные коммунисты и к ним присоседившиеся горлопаны. Я наоборот на протяжении многих лет слышу от людей, что Ленину пора сменить место стояния. И верно, там действительно напрашивается фонтан - гордость города. Владимира Ильича при этом никто бы не обидел, если бы он немного переехал на другое почетное место», – выразил своё мнение мужчина.

Ещё один горожанин подчеркнул, что никто не собирается забирать у старшего поколения веру в вождя, но университетская площадь – это место для чего-то необычного, что должно манить людей.

Другая половина комментаторов было возмущена. «Это площадь Ленина, это история нашей страны. Куда убрать? Подальше? Чтобы все забыли, а потом и вовсе убрать все памятники, которые напоминают о коммунистической революции? Потом будем переименовывать улицы. Площадь Ленина достаточно большая, чтобы там и фонтан, и Ленин поместились», – прокомментировала еще одна псковичка.

Другая женщина поддержала идею с переносом памятника, но переименовывать площадь она бы не стала.

«Памятник давным-давно просится на реставрацию. Ступеньки разъехались, Ленин зелёный и всё время с чайкой на маковке», – обратил внимание на состояние статуи местный житель.

В комментариях прозвучало еще одно мнение, что на площади достаточно места и для памятника, и для фонтана. «Даже для двух фонтанов и для цветов с лавочками», – отметил мужчина.

Ещё один пскович напомнил, что у соседей по СЗФО – в Калининграде – имеется аналогичный опыт. Он приложил снимки произведенного благоустройства.