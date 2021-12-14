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Здесь был Левмонт

Поставить, наконец, в Пскове памятник Довмонту. Убрать из центра города памятник Ленину. Когда две эти идеи прозвучали с разницей в несколько дней, сомнений не оставалось: одного предложат заменить на другого. Псковичи не подвели, и такое предложение, конечно, прозвучало. Обозреватель Псковской Ленте Новостей Юлия Магера считает, что происходящее сродни религиозным практикам, камланию на центральной площади с надеждой на улучшение городских дел. И усматривает псковскую версию закона сохранения энергии: всегда «вместо» и никогда «вместе».

В очередной раз тему с Лениным в соцсетях поднял участник одного из городских сообществ. Он вынес на обсуждение вопрос о переименовании площади Ленина в Университетскую. Нет, памятник трогать не предлагал, даже деликатно попросил «давайте не будем об этом». Ага, щаз! В комментариях именно это и обсуждали. Сторонники перемещения советовали спрятать фигуру в университетский двор или к домику «Искры», а то и вовсе отдать коммунистам. Оппоненты не отставали: «На своем дачном участке передвигайте, что хотите!», «Для юрлиц переименование будет стоить 100 000 рублей, уже заколебали», «Оставьте Ильича в покое. И так хорошо надругались над площадью», «Во всем мире чтут свою историю, и только в России все топчут и скорее хотят забыть».

Дискуссия переместилась на страницу главы Пскова Елены Полонской, где та рассказывала о встрече с инициаторами установки памятника Довмонту. Как и ожидалось, появилось мнение о замене вождя на князя. При том, что скульптор, готовый работать бесплатно, и поддерживающие его члены инициативной группы ничего такого не выдвигают. Им приглянулся зеленый пятачок на Золотой набережной, рядом с «Трактиром 903». Модель скульптуры уже готова, автор рассказывал ПЛН, что ее скульптурные особенности продиктованы местом, а место выбрано под ее особенности. Это уж точно две большие разницы, ставить фигуру в небольшом сквере или в центре города на фоне университетской громады с колоннами создавать «пуп Пскова». И это точно не то, чего хочет скульптур. Но из соцсетей, как водится, виднее.

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Эскиз памятника Довмонту скульптора Андрея Мартьянова.

Понятно, что все это пустая болтовня. Опасна она тем, что может обронить сорное зерно в голову не очень мудрую, но наделенную полномочиями. Решит какой-нибудь чиновник рангом покрупнее, что так тому и быть - не отвяжешься. Сколько уж раз это проходили. Что-нибудь хорошее для города пытаются впихнуть на место чего-нибудь другого хорошего, уже существующего. Думаю, все прекрасно понимают, о чем я говорю, примеров за последнее время накопилось достаточно.

А из Ленина и Довмонта неразлучная пара получается прямо по «Мастеру и Маргарите» Булгакова: «Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя». Здесь уже подключается другой закон, единства и борьбы противоположностей. Один физически уничтожал связанных с церковью деятелей. Другой - канонизированный церковью святой. И у обоих нет могилы. Выставлена в центре страны на всеобщее обозрение мумия одного, «нетленные красные мощи». Мощи другого, самые настоящие, православные, находятся в Троицком соборе.

В попытках обрести для города покровителя в лице вождя или князя, видится что-то сродни религии. Этому святому будем молиться на дождь и хороший урожай, этому - на здоровье скотины, этому - на защиту от войск НАТО, этому - на социальную справедливость. Покамлаем на главной площади, глядишь, жизнь в городе наладится.

Раз в полгода поднимать тему памятника на площади - только воздух сотрясать. Хорошо, предположим уберут Ленина. Как будто с исчезновением монумента враз испарятся все несуразности нашей жизни, оставшиеся в наследство от эпохи 30-летней давности. «Суразности», вроде приватизированных квартир, дипломов о бесплатном высшем образовании и первомайских выходных, конечно, должны остаться. Только это так не работает. Это вообще никак не работает. В одной соседней стране такой трюк попытались провернуть. Результат был немного предсказуем - полное отсутствие всякого результата. Там «ленинопад» сам по себе не улучшил и не ухудшил жизнь обычного человека. Он вообще состоялся параллельно ей.

Вряд ли Ленин в центре Пскова кого-то корежит с эстетических позиций. С этой точки зрения всю площадь вокруг надо предать огню и мечу, бульдозеру и экскаватору. В пожаре Великой Отечественной она лишилась уюта вместе со сгоревшим Гостиным двором. После войны была застроена тем, что мы каждый день вынуждены наблюдать, включая кинотеатр «Октябрь». Благоустройство этого года с бетонными блоками очарования явно не прибавило. В этом смысле памятник - камень от камня окружающего пространства.

Значит, остается идеология. В основе попыток подвинуть Ленина лежат тезисы в диапазоне от «ушла эпоха» до «кровавый тиран». Методы при этом предлагают исключительно ленинские. Я напомню, что до революции псковичи собрали деньги на памятник Александру II. Стоял он в районе нынешней «Стекляшки». После гражданской войны в городе случился «романовопад», царя-освободителя с пьедестала отправили долой и, вроде бы, переплавили. А постамент, по городской легенде, пригодился. Видели же вы своими глазами второй памятник, крошку-вождя у областной администрации?

Наверняка, обращали внимание на карикатурную несоразмерность скульптурки и постаментища. Догадываетесь, из-под чьей ноги основание? Теперь, получается, закольцуем композицию. Большого Ленина с площади снимем, водрузим вместо него Довмонта. Чудесно выйдет, еще лет через пятьдесят встретимся, кого-нибудь новенького «отольем в граните», история-то у нас длинная, персонажей в ней надолго хватит. Где-нибудь на задах постамента можно вести летопись бессмыслицы: «Здесь был Ленин», «Здесь был Довмонт» и далее по кругу. Лишь бы на все бредовые фантазии хватило места.

Современная Россия пытается найти свои корни сразу во всех эпохах. Что поделать, такая эклектичная у нас была история. Глупо и неправильно принимать только какую-то ее часть, отвергая остальное.

В отдельных головах Довмонт, Александр II и Ленин не могут существовать в одной реальности. Но существуют, достаточно открыть учебник истории, чтобы в этом убедиться. Памятник Ленину стоит уже не столько в честь конкретной личности, сколько в качестве монумента в память о тех временах, когда памятники этой личности ставили. Это наша история, какая уж есть.

Пора бы нам отстать от самих себя. Прекратить впихивать громадный многомерный мир в крошечную рамочку собственных представлений о его устройстве. Ну, не влезает он туда, сколько ни бейся головой о гранит в центре города.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова