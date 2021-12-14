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Блоги / Юлия Магера

Здесь был Левмонт

14.12.2021 14:41|ПсковКомментариев: 0

Поставить, наконец, в Пскове памятник Довмонту. Убрать из центра города памятник Ленину. Когда две эти идеи прозвучали с разницей в несколько дней, сомнений не оставалось: одного предложат заменить на другого. Псковичи не подвели, и такое предложение, конечно, прозвучало. Обозреватель Псковской Ленте Новостей Юлия Магера считает, что происходящее сродни религиозным практикам, камланию на центральной площади с надеждой на улучшение городских дел. И усматривает псковскую версию закона сохранения энергии: всегда «вместо» и никогда «вместе».

 

В очередной раз тему с Лениным в соцсетях поднял участник одного из городских сообществ. Он вынес на обсуждение вопрос о переименовании площади Ленина в Университетскую. Нет, памятник трогать не предлагал, даже деликатно попросил «давайте не будем об этом». Ага, щаз! В комментариях именно это и обсуждали. Сторонники перемещения советовали спрятать фигуру в университетский двор или к домику «Искры», а то и вовсе отдать коммунистам. Оппоненты не отставали: «На своем дачном участке передвигайте, что хотите!», «Для юрлиц переименование будет стоить 100 000 рублей, уже заколебали», «Оставьте Ильича в покое. И так хорошо надругались над площадью», «Во всем мире чтут свою историю, и только в России все топчут и скорее хотят забыть».

Дискуссия переместилась на страницу главы Пскова Елены Полонской, где та рассказывала о встрече с инициаторами установки памятника Довмонту. Как и ожидалось, появилось мнение о замене вождя на князя. При том, что скульптор, готовый работать бесплатно, и поддерживающие его члены инициативной группы ничего такого не выдвигают. Им приглянулся зеленый пятачок на Золотой набережной, рядом с «Трактиром 903». Модель скульптуры уже готова, автор рассказывал ПЛН, что ее скульптурные особенности продиктованы местом, а место выбрано под ее особенности. Это уж точно две большие разницы, ставить фигуру в небольшом сквере или в центре города на фоне университетской громады с колоннами создавать «пуп Пскова». И это точно не то, чего хочет скульптур. Но из соцсетей, как водится, виднее.

Эскиз памятника Довмонту скульптора Андрея Мартьянова.

Понятно, что все это пустая болтовня. Опасна она тем, что может обронить сорное зерно в голову не очень мудрую, но наделенную полномочиями. Решит какой-нибудь чиновник рангом покрупнее, что так тому и быть - не отвяжешься. Сколько уж раз это проходили. Что-нибудь хорошее для города пытаются впихнуть на место чего-нибудь другого хорошего, уже существующего. Думаю, все прекрасно понимают, о чем я говорю, примеров за последнее время накопилось достаточно.

А из Ленина и Довмонта неразлучная пара получается прямо по «Мастеру и Маргарите» Булгакова: «Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя». Здесь уже подключается другой закон, единства и борьбы противоположностей. Один физически уничтожал связанных с церковью деятелей. Другой - канонизированный церковью святой. И у обоих нет могилы. Выставлена в центре страны на всеобщее обозрение мумия одного, «нетленные красные мощи». Мощи другого, самые настоящие, православные, находятся в Троицком соборе.

В попытках обрести для города покровителя в лице вождя или князя, видится что-то сродни религии. Этому святому будем молиться на дождь и хороший урожай, этому - на здоровье скотины, этому - на защиту от войск НАТО, этому - на социальную справедливость. Покамлаем на главной площади, глядишь, жизнь в городе наладится.

Раз в полгода поднимать тему памятника на площади - только воздух сотрясать. Хорошо, предположим уберут Ленина. Как будто с исчезновением монумента враз испарятся все несуразности нашей жизни, оставшиеся в наследство от эпохи 30-летней давности. «Суразности», вроде приватизированных квартир, дипломов о бесплатном высшем образовании и первомайских выходных, конечно, должны остаться. Только это так не работает. Это вообще никак не работает. В одной соседней стране такой трюк попытались провернуть. Результат был немного предсказуем - полное отсутствие всякого результата. Там «ленинопад» сам по себе не улучшил и не ухудшил жизнь обычного человека. Он вообще состоялся параллельно ей.

Вряд ли Ленин в центре Пскова кого-то корежит с эстетических позиций. С этой точки зрения всю площадь вокруг надо предать огню и мечу, бульдозеру и экскаватору. В пожаре Великой Отечественной она лишилась уюта вместе со сгоревшим Гостиным двором. После войны была застроена тем, что мы каждый день вынуждены наблюдать, включая кинотеатр «Октябрь». Благоустройство этого года с бетонными блоками очарования явно не прибавило. В этом смысле памятник - камень от камня окружающего пространства.

Значит, остается идеология. В основе попыток подвинуть Ленина лежат тезисы в диапазоне от «ушла эпоха» до «кровавый тиран». Методы при этом предлагают исключительно ленинские. Я напомню, что до революции псковичи собрали деньги на памятник Александру II. Стоял он в районе нынешней «Стекляшки». После гражданской войны в городе случился «романовопад», царя-освободителя с пьедестала отправили долой и, вроде бы, переплавили. А постамент, по городской легенде, пригодился. Видели же вы своими глазами второй памятник, крошку-вождя у областной администрации?

Наверняка, обращали внимание на карикатурную несоразмерность скульптурки и постаментища. Догадываетесь, из-под чьей ноги основание? Теперь, получается, закольцуем композицию. Большого Ленина с площади снимем, водрузим вместо него Довмонта. Чудесно выйдет, еще лет через пятьдесят встретимся, кого-нибудь новенького «отольем в граните», история-то у нас длинная, персонажей в ней надолго хватит. Где-нибудь на задах постамента можно вести летопись бессмыслицы: «Здесь был Ленин», «Здесь был Довмонт» и далее по кругу. Лишь бы на все бредовые фантазии хватило места.

Современная Россия пытается найти свои корни сразу во всех эпохах. Что поделать, такая эклектичная у нас была история. Глупо и неправильно принимать только какую-то ее часть, отвергая остальное.

В отдельных головах Довмонт, Александр II и Ленин не могут существовать в одной реальности. Но существуют, достаточно открыть учебник истории, чтобы в этом убедиться. Памятник Ленину стоит уже не столько в честь конкретной личности, сколько в качестве монумента в память о тех временах, когда памятники этой личности ставили. Это наша история, какая уж есть.

Пора бы нам отстать от самих себя. Прекратить впихивать громадный многомерный мир в крошечную рамочку собственных представлений о его устройстве. Ну, не влезает он туда, сколько ни бейся головой о гранит в центре города.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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