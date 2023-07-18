Экс-губернатор Михаил Кузнецов: Всю свою жизнь Юрий Шматов посвятил Псковской области

Экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов выразил глубокие соболезнования родным и близким первого председателя областного Собрания, депутата четырёх созывов, первого почётного гражданина Псковской области Юрия Шматова.

Юрий Шматов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Юрия Анисимовича Шматова по праву называют патриархом псковской политики. В непростые переходные годы он возглавил Псковское областное Собрание депутатов. Именно при его личном участии был сформирован комплекс нормативных актов, на многие годы определивших жизнь региона, в том числе был принят устав Псковской области. Всю свою жизнь Юрий Анисимович посвятил Псковщине, честно выполняя свой долг, на каком бы посту он не трудился. Он всегда принимал самостоятельные решения и принципиально отстаивал свою позицию. Работать с Юрием Анисимовичем было интересно и полезно. Люди доверяли ему, прислушивались к его мудрым советам. Для всех это огромная утрата. Мы всегда будем помнить его - человека, искренне болевшего за Псковщину», - отметил Михаил Кузнецов.