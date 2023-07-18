Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Родился Юрий Шматов 21 ноября 1937 года селе Ауэрбах Свердловской области. Вся трудовая биография и политическая деятельность Юрия Шматова была связана с Псковской областью. Он начинал токарем на стругокрасненской машинно-тракторной станции, будучи директором завода силикатного кирпича, вывел предприятие на передовые позиции, активно занимался общественной работой, был председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Псковской области. На протяжении десяти лет, с 1994 по 2004 годы, возглавлял Собрание депутатов. В общей сложности Юрий Шматов 17 лет являлся депутатом регионального представительного органа власти. В 1994-2001 годах также являлся членом Совета Федерации от Псковской области.
В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.
21 ноября 2022 года он отметил своё 85-летие.