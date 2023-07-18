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Петр Алексеенко: Псковский обком КПРФ категорически не согласен с заявлением губернатора о переносе памятника Ленину

Псковский обком КПРФ категорически не согласен с заявлением губернатора Михаила Ведерникова о переносе памятника Ленину. Об этом заявил первый секретарь обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Владимир Ильич Ленин был одной из ключевых фигур в истории России и всего мира, его имя неразрывно связано с городом Псковом, в котором он жил и работал в 1900-м году. Владимиру Ильичу Ленину в Пскове был создан в годы Советской власти и стал неотъемлемой частью городской истории и архитектуры. Памятник напоминает о прошлых событиях и помогает сохранить историческую память, о важности сохранения которой неоднократно заявлял президент России Владимир Владимирович Путин», - отметил он.

В своё время бывший губернатор области Андрей Турчак предлагал убрать памятник Ленину с одноимённой площади в Пскове, напомнил Петр Алексеенко.

«Но жители города и области сказали своё решительное - нет. Теперь с подобной инициативой неожиданно выступил Михаил Юрьевич Ведерников. Псковский обком КПРФ категорически не согласен с этим заявлением губернатора региона. Считаем политически не допустимым вносить предложения, которые могут привести к расколу в обществе. В наше сложное время необходимо сплачивать жителей, общественность, все политические силы области для работы на благо нашей родной Псковской земли и всей нашей России», - продолжил депутат.

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Сохранение монумента Ленину на прежнем месте является «проявлением уважения к нашей великой истории, мнению подавляющего большинства наших сограждан», считает он.

«Жители Пскова и области, патриоты Отечества, свидетели грандиозных свершений Советской власти активно выступают за сохранение памятника великому Ленину, который всю свою жизнь посвятил служению трудовому народу», - добавил Петр Алексеенко.

Отметим, что псковичи откликнулись на идею губернатора о переносе памятника Ленину: в Telegram-канале ПЛН в опросе на эту тему проголосовало свыше 1200 человек – 70% респондентов поддерживают перенос памятника.