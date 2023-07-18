Общество

Архитектор Владимир Шуляковский о переносе памятника Ленину: Эту тему сейчас лучше просто закрыть

Обсуждение переноса памятника Владимиру Ленину в центре Пскова несвоевременно для текущего исторического периода. Такое мнение архитектор Владимир Шуляковский высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Вообще, с площадью Ленина было бы правильнее с самого начала семь раз подумать и один раз отрезать, как говориться. Проект реконструкции был никакой вообще. И, несмотря на протесты профессионального архитектурного сообщества, этот проект был принят. И вот результат мы видим. Действительно, площадь Ленина в таком изуродованном виде мы получили. Чтобы какие-то другие идеи произвести на площади, тоже нужно опять же взяться за ум и сделать нормальный проект с какими-то предложениями. К сожалению, придется переделывать то, что сделано плохо. А что касается переноса памятника Ленину, я считаю, что на сегодняшний день эту тему лучше просто закрыть. Сейчас простой такой исторический момент в России, что лучше просто отложить на будущее. Будущее покажет, переносить его или оставить. Сейчас конкретно в России есть проблемы, а эту лучше тему не трогать», – рассказал Владимир Шуляковский.

Он добавил, что если бы подобное обсуждение велось в более подходящее время, лично он предпочел бы видеть на главной площади города фигуру с непосредственным отношением к псковской истории.

«Конечно, в центре исторического города Пскова хотелось бы видеть персонажа какого-то, который бы относился именно к псковской истории. Ну, если поразмыслить чисто теоретически, может, и можно было бы переместить куда-то в хорошее место достойное. Но в любом случае, не сейчас», – уточнил архитектор.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.