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Общество

Александр Борисов о переносе памятника Ленину: Нужно послушать мнения горожан

18.07.2023 15:02|ПсковКомментариев: 0

При обсуждении переноса памятника Ленину с центральной площади города Пскова, необходимо изучить общественное мнение. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Дискуссия о роли и месте Владимира Ильича Ленина в истории России длится уже не первый год. И в обществе есть сторонники диаметрально противоположных оценок. Есть среди наших сограждан и немало тех, у кого Мавзолей Ленина на главной площади страны, и памятники Ленину в центре российских городов вызывают вопросы. Псков, город с древней и богатой событиями историей, и пребывание Ленина в областном центре - лишь одна из ее страниц.  А что касается меня как представителя Российского военно-исторического общества, считаю, что доминантой на этой прекрасной площади мог быть какой-нибудь памятник историческому деятелю, который достаточно много сделал для Пскова. Например, князь Довмонт. Но прежде, чем принимать решение о переносе, или замене памятника, на мой взгляд, необходимо тщательно и всесторонне изучить мнение горожан», - сказал Александр Борисов.  

«Есть различные формы общественной дискуссии , в том числе, например - в форматах, предлагаемых Общественной палатой. А современные технологии позволяют провести масштабный интерактивный опрос. Но в любом случае мнение горожан должно быть определяющим», - заключил он. 

Александр Борисов обратил внимание, что вопрос нужно рассматривать в комплексе, с учетом градостроительных и исторических особенностей города.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.

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Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #памятники #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
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