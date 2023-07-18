Александр Борисов о переносе памятника Ленину: Нужно послушать мнения горожан

При обсуждении переноса памятника Ленину с центральной площади города Пскова, необходимо изучить общественное мнение. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.
«Есть различные формы общественной дискуссии , в том числе, например - в форматах, предлагаемых Общественной палатой. А современные технологии позволяют провести масштабный интерактивный опрос. Но в любом случае мнение горожан должно быть определяющим», - заключил он.
Александр Борисов обратил внимание, что вопрос нужно рассматривать в комплексе, с учетом градостроительных и исторических особенностей города.
Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.