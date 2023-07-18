Общество

Александр Борисов о переносе памятника Ленину: Нужно послушать мнения горожан

При обсуждении переноса памятника Ленину с центральной площади города Пскова, необходимо изучить общественное мнение. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Дискуссия о роли и месте Владимира Ильича Ленина в истории России длится уже не первый год. И в обществе есть сторонники диаметрально противоположных оценок. Есть среди наших сограждан и немало тех, у кого Мавзолей Ленина на главной площади страны, и памятники Ленину в центре российских городов вызывают вопросы. Псков, город с древней и богатой событиями историей, и пребывание Ленина в областном центре - лишь одна из ее страниц. А что касается меня как представителя Российского военно-исторического общества, считаю, что доминантой на этой прекрасной площади мог быть какой-нибудь памятник историческому деятелю, который достаточно много сделал для Пскова. Например, князь Довмонт. Но прежде, чем принимать решение о переносе, или замене памятника, на мой взгляд, необходимо тщательно и всесторонне изучить мнение горожан», - сказал Александр Борисов.

«Есть различные формы общественной дискуссии , в том числе, например - в форматах, предлагаемых Общественной палатой. А современные технологии позволяют провести масштабный интерактивный опрос. Но в любом случае мнение горожан должно быть определяющим», - заключил он.

Александр Борисов обратил внимание, что вопрос нужно рассматривать в комплексе, с учетом градостроительных и исторических особенностей города.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.