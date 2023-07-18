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Общество

Фонтан в Пскове можно установить в стороне от памятника Ленину - историк

18.07.2023 15:47|ПсковКомментариев: 7

Фонтан в Пскове можно установить в стороне от памятника Ленину. Об этом профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ Анатолий Филимонов рассказал в беседе с корреспондентом «ПЛН FM».

«Этот вопрос уже неоднократно поднимался. И кто его только не предлагал уже, лет 30, наверное, предлагают. Но память продолжает стоять. Я считаю, что не надо вообще ничего трогать, и этот памятник в том числе. Если что-то нужно поставить другое, найдется место для другого. А историю надо уважать. Это памятник нашему историческому прошлому», – рассказал Анатолий Филимонов.

Он упомянул, что сейчас возведение большого фонтана начали в сквере на Четырех углах. А фонтан на площади Ленина можно установить рядом с памятником.

«А что касается фонтана... Его можно установить в стороне, там, где площадка сделана. Кстати, первоначально там и предполагалось его устанавливать. Ну, сейчас не подошел, потому что тот, который на Четырех углах устанавливают, он больше по размерам. Ну, пожалуйста, следующий фонтан пускай будет тут, меньшего размера. И, думается, ни памятник фонтану мешать не будет, ни фонтан памятнику. А памятники вообще трогать не надо. Никакие. То, что стоит, пускай стоит. Какие-то новые - пожалуйста, для них места найдутся», – добавил историк.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.

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Теги: #площадь Ленина #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
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