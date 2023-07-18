Николай Рассадин о переносе памятника Ленину: Я категорически против этого

Против переноса памятника Ленину с центральной площади города Пскова выступил поэт и директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».

«Я придерживаюсь такого мнения, что установка различных идолов, монументов, посвященных конкретным людям, - варварство. Например, в исламе запрещено ставить памятники людям. Мое мнение - не надо было ставить памятники, но раз уж он уже стоит достаточно долгое время, стал уже и символом города, и вписан в интерьер города, то я думаю, что это предложение сродни войне с памятниками и с памятью. Мы осуждаем за это наших западных партнеров, за то, что они сносят, а сами идем по этому пути. Я категорически против этого», - сказал Николай Рассадин.