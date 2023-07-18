Общество

Светлана Мельникова: Ничего страшного в переносе памятника Ленину в Пскове нет

Ничего страшного в переносе памятника Ленину в Пскове нет, но стоит подумать о новом месте для скульптуры. Такое мнение генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова высказала в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».

«Знаете, этот вопрос и простой, и сложный одновременно. Я не являюсь коренной псковитянкой и в моем сознании образ памятника Ленину, стоящий в центральной части города, напротив Кремля, не вошел в меня как естественная часть Пскова. С другой стороны, как человек приехавший, когда вижу памятник Ленину прямо перед главным учебным заведением Пскова, невольно начинаю думать, что он имеет какое-то отношение к псковскому университету. Как я понимаю, это совершенно не так, поэтому я лично ничего страшного в переносе памятника не вижу. Но надо понимать, кто является автором памятника и в какой степени памятник является монументальной скульптурой, украшающей город. Мы еще и с этой стороны должны смотреть на эту проблематику, и куда его перенести», – сказала Светлана Мельникова.

Она отметила важность проработки дизайна предполагаемого фонтана, так как его необходимо будет вписать в уже существующую архитектуру города.

«А вот в благоустройстве центральной площади ничего плохого не вижу. Фонтан – это традиционная история провинциальных центров. Единственное, если этот фонтан будет стоять на фоне университета, который выполнен в определенном архитектурном стиле, то он должен быть в гармонии с тем зданием, которое находится за фонтаном», – добавила Светлана Мельникова.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.