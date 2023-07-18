Светлана Мельникова: Ничего страшного в переносе памятника Ленину в Пскове нет

Ничего страшного в переносе памятника Ленину в Пскове нет, но стоит подумать о новом месте для скульптуры. Такое мнение генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова высказала в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».
Она отметила важность проработки дизайна предполагаемого фонтана, так как его необходимо будет вписать в уже существующую архитектуру города.
«А вот в благоустройстве центральной площади ничего плохого не вижу. Фонтан – это традиционная история провинциальных центров. Единственное, если этот фонтан будет стоять на фоне университета, который выполнен в определенном архитектурном стиле, то он должен быть в гармонии с тем зданием, которое находится за фонтаном», – добавила Светлана Мельникова.
Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.