Общество

Концерты и фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь»: что ждет псковичей на День города 22 июля

Праздничные мероприятия, посвященные 1120-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 79-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, продолжают проходить в областном центре 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Программа празднования начинается с 8:00 и заканчивается в 00:00. В городе продолжаются фестивали «Соловьиная ночь» и «Цвет белой стены».

На стадионе «Машиностроитель» с 10:00 и до 20:00 состоятся городские соревнования «Кубок Освобождения», а на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского с 11:00 стартует Псковский фестиваль спорта.

Состоится и второй Всероссийский псковский фестиваль серфинга «Псков Сап Фест». Начнется он в 9:00. Подробнее познакомится с программой можно в иллюстрациях.