Общество

Не купаться в пьяном виде призвали псковичей в День города

О правилах безопасности на воде напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации размещены в Telegram-канале ведомства.

Сегодня в Пскове стартовали праздничные мероприятия, посвященные 1120-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 79-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

В числе запланированных мероприятий - Всероссийский Псковский фестиваль серфинга «Псков Сап Фест». От городского пляжа 22 июля будет организован заплыв на 5 км и командная эстафета для коллективов предприятий и компаний любителей активного отдыха.

Также 23 июля жители города могут посетить регату — спортивные соревнования по гребле «Псковская ладья». Команды будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ, показывая свою ловкость и выносливость на воде. Движение маломерных судов в районе проведения соревнований будет ограничено, инспекторы ГИМС проследят за тем, чтобы это строго соблюдалось. Помимо регулирования водного движения, инспекторы ГИМС будут следить за соблюдением правил безопасного поведения на воде, чтобы в случае опасной ситуации оказать помощь, для этого на катерах имеются спасательные средства.

Государственная инспекция по маломерным судам настоятельно рекомендует участникам соревнований:

перед их началом подготовить и проверить спортивный инвентарь;

не пренебрегать спасательным жилетом, он позволит оставаться на плаву, даже при падении с плавательного средства;

полезным аксессуаром будет шлем. При падении на мелководье он убережёт голову от столкновения с находящимися на дне камнями или мусором;

соблюдать правила пользования плавательными средствами: не перегружать их, не раскачивать, не прыгать с них в воду;

соблюдать правила передвижения на каноэ, байдарках и сап-бордах;

категорически запрещается выходить на воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Гостям праздничных мероприятий при нахождении вблизи водоемов также необходимо соблюдать правила безопасности: