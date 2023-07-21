Общество

Высокую степень червивости в грибах отмечают псковские любители тихой охоты

Псковские любители тихой охоты отмечают высокую степень червивости в грибах. Своими наблюдениями они поделились в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Баранов / «ВКонтакте»

«Червяка 98% почти во всех грибах», - написал мужчина.

Фото: Татьяна Маркова / «ВКонтакте»

«Ну вот и мой боровичок в этом сезоне», - подписала фотографию женщина.

В комментариях отметили, что по шляпке можно сразу проверить гриб на червивость. «Шляпка сильно блестит - значит сильно червивый. У хорошего боровика шляпка матовая, бархатная», - написал подписчик.

Фото: Роман Васильев / «ВКонтакте»

Многие грибники сообщают, что приличными для сбора сейчас являются лисички.