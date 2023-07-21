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Безумный шляпник, Ковбой и Кальмар: какие костюмы подобрали псковичи для сап-карнавала. ФОТО

22.07.2023 16:07|ПсковКомментариев: 0

Псковичи подобрали различные костюмы для участия в массовом сап-карнавале. Заплыв в карнавальных костюмах проходит в рамках второго Pskov Sup Fest, приуроченного ко Дню города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

На городском пляже можно было встретить как сказочных, так и обычных персонажей. Среди них: Безумный Шляпник, Черный лебедь, Ковбой, Полицейский, Кальмар, Фея, Единорог и другие.

 

Победитель карнавала получит сап-доску в подарок.

 

Участники заплыва стартовали от городского пляжа, добрались до реки Псковы в Финском парке и вернулись обратно.

Теги: #сапсерфинг #костюм #карнавал
Источник: Псковская Лента Новостей
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