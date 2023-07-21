Общество

Безумный шляпник, Ковбой и Кальмар: какие костюмы подобрали псковичи для сап-карнавала. ФОТО

Псковичи подобрали различные костюмы для участия в массовом сап-карнавале. Заплыв в карнавальных костюмах проходит в рамках второго Pskov Sup Fest, приуроченного ко Дню города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

На городском пляже можно было встретить как сказочных, так и обычных персонажей. Среди них: Безумный Шляпник, Черный лебедь, Ковбой, Полицейский, Кальмар, Фея, Единорог и другие.

Победитель карнавала получит сап-доску в подарок.

Участники заплыва стартовали от городского пляжа, добрались до реки Псковы в Финском парке и вернулись обратно.