Общество

Виктору Аксенову вручили нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданин города Пскова»

Награждение Почетного гражданина города Пскова Виктора Аксенова состоялось в Зеленом театре сегодня, 22 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданин города Пскова» директору средней общеобразовательной школы №12 Виктору Аксенову вручил глава города Борис Елкин.

Награждение состоялось во время праздничного концерта «Воспевая любимы город!». Также Борис Елкин поздравил остальных жителей города с праздником.

«Дорогие псковичи, от всей души поздравляю вас с праздником, с 1120-летием города Пскова. И помимо 1120-летия, это ещё и памятная дата - 79-я годовщина освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Желаю вам всем здоровья, улыбок, хорошего сегодняшнего и завтрашнего праздника», - сказал он.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Пскова» Виктору Аксенову присвоили 20 июля на сессии Псковской городской Думы в Городском культурном центре.