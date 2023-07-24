Евгений Васильев о памятнике Ленину: Мы увековечиваем не совсем то, что нужно

Памятник Владимиру Ленину с центральной площади Пскова стоит перенести в другое место, поскольку роль этого политического деятеля в российской истории неоднозначна. Такое мнение депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат напомнил о гонениях на церковь, разрушении храмов, массовых ссылках священников, запрете обряда крещения, расстреле царской семьи, жестоких приказах.
«Как я должен любить эту историю? Я должен ее принимать. Как я должен относиться к этим памятникам? Для меня это не памятник, - сказал Евгений Васильев. - С моей точки зрения, мы увековечиваем не совсем то, что нужно. Да, мы можем это оставить для того, чтобы мы помнили, зачем и почему».
По его мнению, в Пскове мог бы появиться еще один памятник княгине Ольге, князю Александру Невскому или другим историческим личностям. Вопрос о переносе памятника Ленину, подчеркнул депутат, должен решаться вместе со всеми гражданами путем общественного голосования.
«На сегодняшний день мое отношение такое, исходя из того, какое у меня образование и взгляд на жизнь. Я тоже воспитываю детей, воспитываю семью, и мне жить в этой стране», - заключил гость студии.
Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.