Общество

Евгений Васильев о памятнике Ленину: Мы увековечиваем не совсем то, что нужно

Памятник Владимиру Ленину с центральной площади Пскова стоит перенести в другое место, поскольку роль этого политического деятеля в российской истории неоднозначна. Такое мнение депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Знаете, наверное, это один из самых любопытных вопросов и одна из самых больных тем в моем сознании. Я считаю, что была черная полоса в нашей истории. В садике нас учили одному, в школе - второму. Сейчас учат детей совсем другому. И я считаю, что мы должны делать выводы», - сказал Евгений Васильев.

Депутат напомнил о гонениях на церковь, разрушении храмов, массовых ссылках священников, запрете обряда крещения, расстреле царской семьи, жестоких приказах.

«Как я должен любить эту историю? Я должен ее принимать. Как я должен относиться к этим памятникам? Для меня это не памятник, - сказал Евгений Васильев. - С моей точки зрения, мы увековечиваем не совсем то, что нужно. Да, мы можем это оставить для того, чтобы мы помнили, зачем и почему».

По его мнению, в Пскове мог бы появиться еще один памятник княгине Ольге, князю Александру Невскому или другим историческим личностям. Вопрос о переносе памятника Ленину, подчеркнул депутат, должен решаться вместе со всеми гражданами путем общественного голосования.

«На сегодняшний день мое отношение такое, исходя из того, какое у меня образование и взгляд на жизнь. Я тоже воспитываю детей, воспитываю семью, и мне жить в этой стране», - заключил гость студии.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.