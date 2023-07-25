Игорь Максимов о памятнике Ленину: Никакой художественной ценности для Пскова он не представляет

Памятник Ленину в центре города не представляет никакой художественной ценности для Пскова. Такое мнение директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Знаете, я к Ленину отношусь нормально, сам в прошлом коммунист, но памятников Ленину по России тысячи и десятки тысяч. Ленин – это одно, памятник, кусок гранита – это другое, и никакой художественной ценности, тем более для Пскова, он не представляет. Там фонтан должен быть, это центр города, визитная карточка города. А насчет Владимира Ильича - у нас есть музей, никто его не разорил, ничего с ним не сделали. Есть памятные места. Я думаю, этот вопрос многие политизируют. Есть у нас партии, которые считают, что это покушение на какие-то устои и прошлое. Я думаю, что это очевидно, центр города – визитная карточка, она никак не должна быть связана с куском гранита», – рассказал Игорь Максимов.