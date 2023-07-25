Общество

Владимир Кузь: Памятник Ленину не должен стоять на центральной площади Пскова

Памятнику Владимиру Ленину на центральной площади Пскова не место, фонтан был бы достойной альтернативой. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Мое мнение совпадает с мнением губернатора. Конечно, надо памятник Ленину переносить. Я за то, чтобы его перенести и, действительно, какой-нибудь фонтан сделать, было бы красиво», - сказал Владимир Кузь.

По мнению депутата, памятников в Пскове и так хватает, поэтому менять Ленина на другую историческую личность нет необходимости. А центр города — место для прогулок, поэтому фонтан и обновленный сквер будут лучшим решением.

Говоря о судьбе памятника Ленину, Владимир Кузь подчеркнул, что уничтожать его ни в коем случае нельзя, поскольку это часть российской истории. При этом размещение этой исторической фигуры в центре города парламентарий не поддерживает.

«У меня к Ленину свое отношение и к тому, что он сделал. Я не считаю, что он должен стоять на центральной площади, даже с исторической точки зрения, - сказал депутат. - Уничтожать его нельзя. Это история, какая бы она не была. И кто как к ней относится — это второй вопрос».

Куда именно переносить памятник, заключил Владимир Кузь, должны определить жители Пскова.

Напомним, ранее глава региона Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.