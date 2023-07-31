Общество

Тридцать лет назад не стало «михайловского домового» Семена Гейченко

День памяти первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко сегодня, 2 августа, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали с заупокойной службы в часовне Михаила Архангела, расположенной на въездной Еловой аллее в центральную усадьбу заповедника.

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике со дня смерти Гейченко — человека-легенды, Героя Социалистического Труда, лауреата Госпремии России сегодня исполнилось 30 лет. По традиции в «Михайловском» с давних пор этот день считают и днём памяти других музейщиков, бывших товарищами, соратниками и единомышленниками Гейченко и честно продолжавших его служение.

В программе сегодняшнего дня также запланирован небольшой гражданский митинг — возложение цветов к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» (14.00), в июне этого года торжественно открытому в посёлке Пушкинские Горы, на площади перед Научно-культурным центром Пушкинского заповедника. Затем всех желающих пригласят на экскурсию по выставке «А у нас в Михайловском» (14.30).

Завершат день памяти показом документального фильма о «михайловском домовом». Так Гейченко впервые назвал журналист, а позднее тоже музейный работник Марк Баринов в очерке для журнала «Огонёк» по итогам первой своей поездки в заповедник. Позднее образ домового использует в своём стихотворении друг музея и его хранителя Михаил Дудин («…Приписанный как домовой / Навечно к пушкинскому дому»).

Вход на экскурсию и в зал, где состоится демонстрация фильма — свободный.